Fiorito: reclaman la liberación del hombre detenido por abuso sexual durante un juicio

Familiares y vecinos de Villa Fiorito reclamaron la liberación de Fernando Mansilla , el hombre que fue detenido la semana pasada durante los alegatos del juicio por un caso de abuso sexual denunciado por la madre de la menor que habría sido víctima.

Luego del pedido del fiscal Andrés Santos Procopio , que solicitó que el imputado sea condenado a 21 años de cárcel , la familia y allegados del acusado llevaron a cabo varias movilizaciones para defender su inocencia y asegurar que habría sido juzgado por una denuncia falsa.

Actualmente, el caso se encuentra en cuarto intermedio. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora dará a conocer el veredicto el próximo miércoles.

Mansilla había llegado libre al juicio, luego de más de 10 años de idas y vueltas en la causa judicial por el presunto abuso de su hija, que ahora tiene 16 años.

El testimonio de la víctima de abuso sexual

Uno de los testimonios más importantes del proceso judicial fue el de la adolescente, que tenía 5 años cuando fue abusada, según consta en la denuncia, y que pidió declarar.

Luego de la detención del acusado, la joven se expresó a modo de desahogo: "Ahora esa niña sanó y se siente libre después de tantos años de sentirse atada con cadenas que no le correspondían. Gracias también a mi familia, que siempre estuvo, y a las personas que sí me escucharon".

Meses atrás, por medio de una carta, pidió ser escuchada por la Justicia. "Ya pasaron 10 años, pero lo recuerdo como si lo hubiera vivido ayer. Esa pesadilla que me sigue atormentando con miles de recuerdos que no puedo olvidar", señaló en una parte del escrito.