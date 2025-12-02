martes 02 de diciembre de 2025
Escribinos
2 de diciembre de 2025
¿Es inocente?

Fiorito: reclaman la liberación del hombre detenido por abuso sexual durante un juicio

Familiares y amigos del vecino de Fiorito detenido por orden del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora marcharon para pedir su libertad.

Vecinos de Villa Fiorito reclamaron la liberación de Fernando Mansilla.

Vecinos de Villa Fiorito reclamaron la liberación de Fernando Mansilla.

Familiares y vecinos de Villa Fiorito reclamaron la liberación de Fernando Mansilla, el hombre que fue detenido la semana pasada durante los alegatos del juicio por un caso de abuso sexual denunciado por la madre de la menor que habría sido víctima.

Lee además
El sujeto tiene 46 años.
CAPTURA

Estaba prófugo por abuso sexual, se ocultó en Lomas y fue detenido
El hombre había pedido un juicio abreviado.
INDIGNACIÓN

Temen que un detenido por abuso sexual pida ser deportado a Bolivia

Actualmente, el caso se encuentra en cuarto intermedio. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora dará a conocer el veredicto el próximo miércoles.

Mansilla había llegado libre al juicio, luego de más de 10 años de idas y vueltas en la causa judicial por el presunto abuso de su hija, que ahora tiene 16 años.

Fernando Mansilla
Familiares y amigos marcharon por Villa Fiorito para reclamar la liberación de Fernando Mansilla.

Familiares y amigos marcharon por Villa Fiorito para reclamar la liberación de Fernando Mansilla.

El testimonio de la víctima de abuso sexual

Uno de los testimonios más importantes del proceso judicial fue el de la adolescente, que tenía 5 años cuando fue abusada, según consta en la denuncia, y que pidió declarar.

Luego de la detención del acusado, la joven se expresó a modo de desahogo: "Ahora esa niña sanó y se siente libre después de tantos años de sentirse atada con cadenas que no le correspondían. Gracias también a mi familia, que siempre estuvo, y a las personas que sí me escucharon".

Meses atrás, por medio de una carta, pidió ser escuchada por la Justicia. "Ya pasaron 10 años, pero lo recuerdo como si lo hubiera vivido ayer. Esa pesadilla que me sigue atormentando con miles de recuerdos que no puedo olvidar", señaló en una parte del escrito.

Temas
Seguí leyendo

Estaba prófugo por abuso sexual, se ocultó en Lomas y fue detenido

Temen que un detenido por abuso sexual pida ser deportado a Bolivia

Condenaron a 18 años de prisión a un pastor de Lomas por abuso sexual

Temperley: detienen a un adolescente que estaba prófugo por abuso sexual

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
A 12 años del temporal que se cobró dos vidas en Lomas de Zamora.
Carteles caídos y autos destrozados.

A 12 años del temporal que se cobró dos vidas en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Este domingo en Padre Javier 49, Llavallol. 
Para la comunidad.

Llavallol: arman una jornada de descuentos, solidaridad y sorteos en una blanquería