Con homenajes, expo e invitados especiales, Lomas celebró los 80 años de la República Italiana

Con más de 150 invitados se celebró el aniversario número 80 de la República Italiana en el Salón Dorado de la Sociedad Unión y Estrella de Lomas de Zamora junto a representantes de la colectividad y con referentes de los distintos sectores locales que trabajan en conjunto con las asociaciones de la región.

La Agencia Consular de Italia organizó la celebración, que comenzó con la entonación de los himnos argentino e italiano y el saludo de las autoridades más destacadas en el salón ubicado sobre la calle España 37, Lomas .

El agente Consular, Massimo Palozzi destacó la importancia del nacimiento de la República a través de un emotivo discurso: "Se destaca cada 2 de junio de 1946 el referéndum en el cual votaron por primera vez las mujeres".

También destacó los valores de la democracia, del progreso y de la paz, agradeciendo la siempre abierta disponibilidad de las autoridades locales que estuvieron presentes en el salón donde se realizó la celebración como se hace cada año. Además, como homenaje a los primeros 80 años de la República, la Agencia Consular presentó un emotivo video creado con la participación de las instituciones italianas de la jurisdicción.

Homenaje junto a las asociaciones de Lomas y alrededores

Para festejar estos primeros 80 años, la Agencia Consular decidió destacar a dos grandes figuras de la literatura, la filosofía y el teatro italiano. Para ellos organizó junto con las asociaciones Dante Alighieri de Lomas de Zamora y de Lanús un homenaje especial.

Los elegidos fueron: el escritor e intelectual Umberto Eco, autor entre otros de la novela “El nombre de la rosa”, en el décimo aniversario de su fallecimiento y el actor y comediante Dario Fo, Premio Nobel de Literatura en 1997, en el centenario de su nacimiento y décimo aniversario de su fallecimiento.

Por eso, en plena celebración, se hizo un intervalo para destacar a los dos grandes representantes italianos. El homenaje inició con un breve raconto de los trabajos realizados por los alumnos de las dos instituciones para luego dar paso a la apertura del Salón Azul con la muestra fotográfica dedicada a estas dos importantes figuras de la cultura italiana.

Durante el encuentro se proyectaron también imágenes de la Copa América, una competencia náutica que se disputará en Nápoles en 2027, así como el video realizado por la agencia noticiosa ANSA con un sentido homenaje a las mujeres que han hecho historia en Italia.

Con gran entusiasmo y agradecimiento por parte de la numerosa colectividad concluyó la jornada que se reunió una vez más para celebrar junto a la Agencia Consular un nuevo aniversario de la República de Italia y agradecieron a los numerosos invitados entre los que se pudieron contar autoridades italianas como el cónsul general de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera, el Cónsul Lorenzo Conti, autoridades locales de los diferentes municipios, el rector de la universidad de Lanús, el presidente de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, así como representantes de la colectividad, del Com.It.Es. y presidentes de asociaciones italianas de la jurisdicción.