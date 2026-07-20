Atropellaron a un nene en Temperley durante los festejos por la Selección: buscan testigos

Una cámara de seguridad captó al auto huyendo y a la familia corriendo detrás.

Un nene de 2 años fue atropellado en el barrio San José de Temperley durante los festejos por la Selección Argentina . Su familia pide testigos para encontrar al responsable.

A pesar de la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial, en Lomas de Zamora la gente salió a celebrar igual . En todas las localidades, los vecinos se reunieron para cantar, celebrar y agradecerle al equipo por este camino recorrido. Sin embargo, en pleno festejo, ocurrió un serio accidente en San José.

Quedó filmado. Choque en Temperley en la previa del partido de Argentina

Todo sucedió el domingo por la noche, minutos después de la final, en el cruce de las calles La Calandria y Jujuy . Bastián, de 2 años, fue atropellado por un Volkswagen Bora color negro. Lejos de asistirlo, el auto aceleró y escapó.

La familia trasladó al nene al hospital, donde permanece internado fuera de peligro . No obstante, se le encontró una inflamación en el hígado que podría requerir una cirugía. Bastián está muy golpeado, pero consciente.

Buscan testigos del accidente

Bastián, el nene atropellado en Temperley.

Tras el accidente, los familiares de la víctima difundieron el caso en las redes sociales y pidieron ayuda a los vecinos para poder identificar a la persona que manejaba el auto.

“Tipo 20:20 de la noche chocaron a mi sobrino de 2 años. Si alguien vio la patente de un Bora negro en la calle la Calandria y Jujuy, quien tenga cámaras, por favor me pueden mandar mensajes. Se tiene que hacer justicia, se dio a la fuga. Necesito testigos”, insistió el tío de Bastián.

Por cualquier información que permita ubicar a conductor del auto, comunicarse con la familia al 11-2588-2017.