Fuerte choque en Banfield en la previa de la final del Mundial

En la previa de la final del Mundial 2026 , una moto y un auto protagonizaron un fuerte choque en la localidad de Banfield . No hubo heridos de gravedad.

Las horas anteriores al partido de la Selección Argentina y España estuvieron cargadas de tensión. Mucha gente circuló apurada por las calles para tener todo listo, mientras que algunos eligieron no moverse de sus casas y hacer pedidos por delivery. Este último caso terminó en un accidente de tránsito.

Perdió el control. Terrible choque y vuelco en Temperley, en la previa del partido de Argentina

Todo ocurrió cerca de las 13 en el cruce de las calles Matheu y Quintana , donde limitan las localidades de Banfield y Lomas de Zamora . La colisión involucró a un Peugeot 308 color negro y a una moto marca Mondial manejada por una repartidora de Pedidos Ya .

El impacto hizo que la motociclista cayera sobre el asfalto, mientras que el auto sufrió algunos daños menores. La patente se desprendió del frente del coche.

Tras el llamado de emergencia, se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas junto a un patrullero de Seguridad Lomas. Rápidamente asistieron a la mujer que manejaba la moto.

Según pudo averiguar La Unión, la motociclista no tenía heridas de gravedad. Afortunadamente sólo había sufrido un pequeño golpe en el tobillo y un raspón en la mano. No fue necesario trasladarla al hospital.

Un accidente similar en la previa de la semifinal

Una moto y una camioneta chocaron en Temperley en la previa del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra.



Ocurrió en la avenida Eva Perón y Lituania. pic.twitter.com/crwOXYXrJC — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 15, 2026

En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, había ocurrido un choque similar en Temperley. Ocurrió en la avenida Eva Perón -ex Pasco-, entre las calles Lituania y Quirno Costa.

Según pudo verse en una cámara de seguridad, la moto cruzó la calle Lituania y terminó impactando contra una camioneta que intentó girar en U en medio de la avenida. Si bien el impacto fue relativamente leve, la joven que manejaba la moto salió despedida y cayó con fuerza contra el asfalto, sufriendo fuertes golpes.