Choque en Temperley en la previa del partido de Argentina

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra, una moto y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en la localidad de Temperley . No hubo heridos de gravedad.

La tarde del miércoles fue muy intensa y estuvo atravesada por muchas emociones. La Albiceleste venció a los ingleses 2-1 en un partido para el infarto y se metió en la final de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. No obstante, el apuro y la euforia se vivieron desde varias horas antes.

Perdió el control. Terrible choque y vuelco en Temperley, en la previa del partido de Argentina

En la avenida Eva Perón -ex Pasco- hubo un accidente de tránsito en los momentos previos al partido de Argentina. Ocurrió entre las calles Lituania y Quirno Costa .

Según pudo verse en una cámara de seguridad, la moto cruzó la calle Lituania y terminó impactando contra una camioneta que intentó girar en U en medio de la avenida.

Una moto y una camioneta chocaron en Temperley en la previa del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra. Ocurrió en la avenida Eva Perón y Lituania. pic.twitter.com/crwOXYXrJC

Si bien el impacto fue relativamente leve, la joven que manejaba la moto salió despedida y cayó con fuerza contra el asfalto, sufriendo fuertes golpes. Enseguida otro motociclista que pasaba por el lugar se acercó para asistir.

Según informaron testigos, enseguida llegó una ambulancia que trasladó a la joven de la moto al hospital, sólo por prevención. Estaba consciente, pero con dolores por los golpes sufridos.