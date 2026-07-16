jueves 16 de julio de 2026
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16 de julio de 2026
Quedó filmado.

Choque en Temperley en la previa del partido de Argentina

Una moto y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en la avenida Eva Perón y Lituania. Fue poco antes del encuentro de la Selección.

El choque quedó filmado.

El choque quedó filmado.

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra, una moto y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en la localidad de Temperley. No hubo heridos de gravedad.

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En la avenida Eva Perón -ex Pasco- hubo un accidente de tránsito en los momentos previos al partido de Argentina. Ocurrió entre las calles Lituania y Quirno Costa.

Así fue el choque

Según pudo verse en una cámara de seguridad, la moto cruzó la calle Lituania y terminó impactando contra una camioneta que intentó girar en U en medio de la avenida.

Si bien el impacto fue relativamente leve, la joven que manejaba la moto salió despedida y cayó con fuerza contra el asfalto, sufriendo fuertes golpes. Enseguida otro motociclista que pasaba por el lugar se acercó para asistir.

Según informaron testigos, enseguida llegó una ambulancia que trasladó a la joven de la moto al hospital, sólo por prevención. Estaba consciente, pero con dolores por los golpes sufridos.

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