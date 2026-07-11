Son de Lomas de Zamora y los arrestaron por chocar, amenazar y asaltar a dos adolescentes

Dos vecinos de Lomas de Zamora protagonizaron un choque en la ciudad de Villa Mercedes y terminaron amenazando y asaltando a los conductores de otro vehículo. La Policía se los llevó detenidos.

Todo ocurrió días atrás en la intersección de General Paz y Ardiles, en la mencionada ciudad. Dos lomenses de 21 y 30 años iban en una camioneta Volkswagen Surán y chocaron con un Renault Clio, donde viajaban dos adolescentes de 18 y 16.

Detenido. Falsa denuncia: dijo que le habían robado el camión, pero inventó el asalto para cobrar el seguro

Efectivos policiales fueron alertados sobre lo sucedido y se dirigieron al lugar del accidente. Al llegar, el joven que manejaba el Clio dijo que había sido agredido por los dos jóvenes de Lomas : relató que se bajaron de la Surán y lo intimidaron con un trozo de botella de vidrio a él y a su acompañante.

Como si fuera poco, el denunciante agregó que fue víctima de robo: le habían sacado el celular, la billetera, dinero en efectivo y documentación.

Los jóvenes de Lomas terminaron detenidos

El test de alcoholemia de uno de los jóvenes de Lomas de Zamora.

Los sospechosos se encontraban en estado de ebriedad. La Policía les ordenó devolver todo lo robado, pero la víctima revisó su billetera y advirtió que le faltaba dinero. Los agentes realizaron una requisa personal en presencia de testigos y encontraron una importante suma de dinero.

El joven asaltado reconoció parte del efectivo hallado. En ese contexto, los dos lomenses se mostraron agresivos hacia las víctimas y al personal policial, por lo cual fueron reducidos y detenidos.

El joven de 30 años que conducía la Surán fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,57 g/l de alcohol en sangre. Con tanta evidencia en su contra, fue llevado a la comisaría junto a su acompañante y se le secuestró la camioneta.