Son de Lomas de Zamora y los arrestaron por chocar, amenazar y asaltar a dos adolescentes

Dos vecinos de Lomas de Zamora protagonizaron un choque en la ciudad de Villa Mercedes y terminaron amenazando y asaltando a los conductores de otro vehículo. La Policía se los llevó detenidos.
Protagonizaron un choque y los otros conductores los terminaron denunciando por robo y amenazas. La Policía se llevó detenidos a los dos vecinos de Lomas.
Dos vecinos de Lomas de Zamora protagonizaron un choque en la ciudad de Villa Mercedes y terminaron amenazando y asaltando a los conductores de otro vehículo. La Policía se los llevó detenidos.
Todo ocurrió días atrás en la intersección de General Paz y Ardiles, en la mencionada ciudad. Dos lomenses de 21 y 30 años iban en una camioneta Volkswagen Surán y chocaron con un Renault Clio, donde viajaban dos adolescentes de 18 y 16.
Efectivos policiales fueron alertados sobre lo sucedido y se dirigieron al lugar del accidente. Al llegar, el joven que manejaba el Clio dijo que había sido agredido por los dos jóvenes de Lomas: relató que se bajaron de la Surán y lo intimidaron con un trozo de botella de vidrio a él y a su acompañante.
Como si fuera poco, el denunciante agregó que fue víctima de robo: le habían sacado el celular, la billetera, dinero en efectivo y documentación.
Los sospechosos se encontraban en estado de ebriedad. La Policía les ordenó devolver todo lo robado, pero la víctima revisó su billetera y advirtió que le faltaba dinero. Los agentes realizaron una requisa personal en presencia de testigos y encontraron una importante suma de dinero.
El joven asaltado reconoció parte del efectivo hallado. En ese contexto, los dos lomenses se mostraron agresivos hacia las víctimas y al personal policial, por lo cual fueron reducidos y detenidos.
El joven de 30 años que conducía la Surán fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,57 g/l de alcohol en sangre. Con tanta evidencia en su contra, fue llevado a la comisaría junto a su acompañante y se le secuestró la camioneta.