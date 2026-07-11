Capacitan a vecinos de Lomas para multiplicar las actividades literarias

Con el propósito de transmitir el amor por los libros y multiplicar las actividades literarias en los barrios de Lomas de Zamora , el Municipio realizará una nueva capacitación gratuita para vecinos y referentes de instituciones.

El curso de formación de mediadores de lectura tendrá 4 encuentros en el Centro de Jubilados y Pensionados "Villa Sastre" de Temperley, ubicado en Juramento 1442. Especialistas en alfabetización y narradoras de la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) estarán a cargo del taller que comenzará el sábado 25 de julio, de 10.30 a 12.30.

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"Desde el programa Lomas Lee en Comunidad volvemos a lanzar esta formación para las personas que quieran llevar la lectura a más rincones de nuestro distrito. En los talleres compartimos experiencias y brindamos orientaciones para la narración oral con el objetivo de seguir ampliando las actividades literarias para niños y niñas en espacios públicos", destacaron desde la Secretaría de Educación .

El curso está destinado a referentes de organizaciones sociales como merenderos y fundaciones, integrantes de clubes de barrio y centros de jubilados, estudiantes de profesorados y vecinos en general que amen los libros y quieran compartirlos. Los interesados en participar del curso tienen que llenar este formulario.

La iniciativa forma parte del programa Lomas Lee en Comunidad, que fue lanzado hace dos años y cuenta con varias propuestas como la entrega de libros en escuelas, jornadas de lectura en plazas y parques, capacitaciones para docentes y una biblioteca móvil que recorre diferentes puntos de la ciudad.

Nueva etapa del programa de alfabetización en Lomas de Zamora

En el marco del programa de alfabetización del Municipio, más de 200 vecinos de Lomas de Zamora se capacitaron para enseñarles a leer y escribir a jóvenes y adultos.

Alfabetización en Comunidad es el nombre de la iniciativa creada junto a la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para armar una red de territorial compuesta por un equipo de voluntarios que acompañarán a personas que no están completamente alfabetizadas. La idea es que aprendan a leer y escribir para revincularse con la escuela y terminar sus estudios.

"Después de finalizar la formación de voluntarios, nos reunimos en una nueva Mesa de Alfabetización para presentar los materiales pedagógicos con los que vamos a trabajar junto a vecinos y vecinas de Lomas. También presentamos a los equipos de coordinación de Albertina, San José, Fiorito, Budge y Santa Catalina que van a acompañar las trayectorias educativas de las personas que quieran aprender a leer y escribir en cada una de sus localidades", informaron desde la Secretaría de Educación.