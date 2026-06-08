Están privados de su libertad en la Unidad 40 de Lomas de Zamora y presentaron su primer libro

En un contexto de encierro en Lomas, ellos leen y escriben. Presentaron su primer libro.

En un contexto de encierro en Lomas, ellos leen y escriben. Presentaron su primer libro.

Personas privadas de su libertad del Pabellón 7 de la Unidad 40 de Lomas de Zamora sacaron su primer libro después de casi siete años de lectura y escritura dentro del Programa Pabellón Literario para la Libertad. Y tuvieron la oportunidad de presentarlo en la última Feria del Libro.

En un contexto de encierro, ellos leen cuentos, historias, canciones o poesías, relatos históricos, también leen, investigan y debaten sobre la realidad, la propia y la de otros. Reflexionan, sienten, escriben. Las historias personales se vuelven ficción o no ficción, confesiones autobiográficas o relatos imaginados o escuchados que estremecen por ser reales en el libro "Escritos desde la cárcel".

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Borges, Cortázar, el Martin Fierro, Cesar González se convirtieron en compañía y aprendizaje. “Siempre creí que la literatura abre mundos, te invita a soñar, a buscar y qué mejor que privados de su libertad se animen a soñar y buscar nuevas libertades. Me interesó la propuesta porque quizás eran derechos que no tenían acceso directo, personas donde por lo general crecen en situaciones con condiciones de extrema vulnerabilidad, con falta de educación, falta de trabajo”, remarcó Ana María Noto, quien junto a Mara Portaz, son las dos talleristas a cargo del pabellón literario de la Unidad 40.

Ellas hacen un trabajo voluntario dentro del programa provincial que depende del Ministerio de justicia, quien organizó una charla en la Feria del Libro para difundir lo que pasa en los pabellones penales. Según el programa, en cada unidad debe haber al menos un pabellón literario: participan alrededor de 4 mil personas.

image El programa provincial establece que en cada unidad debe haber al menos un pabellón literario.

“Fuimos el primer pabellón en la Provincia y éramos los únicos que no teníamos libro, entonces empezamos a recopilar los escritos. La editorial con la que hicimos el libro es una imprenta recuperada, una cooperativa y nos pasó la mitad de precio de lo que veníamos averiguando. Hicimos 60 libros, los estamos vendiendo al costo y volveremos a hacer una impresión para seguir vendiendo porque lo que nos interesa es que se conozca”, sumó Ana María.

El material es muy enriquecedor. “Descubrir costados humanos de las personas privadas de la libertad. Hay historias, hay humanos, hay biografía y hay muchos derechos vulnerados antes de llegar al penal, en su infancia, en su adolescencia, hay mucha historia”, cerró.