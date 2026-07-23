De Lomas de Zamora al mundo: gran actuación de Adrián López en el Mundial de BMX

La bandera de Lomas de Zamora flameo bien alto en el Campeonato Mundial de BMX y el responsable fue Adrián López , un reconocido ciclista que brilló arriba de su bicicleta en un certamen que reunió a los mejores del mundo y terminó con un destacado octavo puesto en Australia .

“Dino” López, que forma parte del equipo del Municipio de Lomas , sobresalió en la categoría masculina Crucero (destinada para competidores de entre 40 y 45 años) y se posicionó dentro de los ocho mejores del mundo sobre un total de 55 competidores.

La buena actuación del deportista local se refleja en otro dato. Y es que además de ser uno de los premiados, se colocó como el mejor latinoamericano de la prueba y el segundo mejor del continente americano. Todo esto con una carga muy especial para él: fue su regreso a la disciplina tras un parate de casi un cuarto de siglo.

“Fueron 24 años sin estar en este escenario, de competir en este nivel. 22 años sin andar en bici. Por eso, esta final es mucho más de lo que podía imaginar en este regreso. La verdad que aún no caigo. Es increíble haber obtenido esa chapa (el premio que le dieron) y estar entre los mejores del mundo”, expresó Adrián López , el representante de Lomas de Zamora , después de la competencia.

En Brisbane, el ciclista lomense vivió un campeonato especial y como expresó él a través de un posteo en sus redes sociales “todo el esfuerzo se pagó” con este meritorio resultados, posicionándose entre los mejores del mundo después de dos décadas alejado de la competencia.

“El BMX siempre estuvo a contramano de mi vida y haber logrado esto con mi realidad se celebra el doble, entrenándome en horarios ridículos, haciéndolo muy cansado y siempre tratando de hacerme un lugar para tratar de mejorar día a día. Hoy siento que todo ese sacrificio se me pagó”, destacó.

El mensaje para los chicos de Lomas

Adrián López, vigente campeón argentino en su categoría y que a lo largo de su carrera también suma un cuarto puesto (w4) y dos séptimo puesto (w) en Mundiales, le envió uno mensaje a los alumnos de la escuela del Municipio que funciona en el Parque de Lomas.

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“Yo no soy un talentoso o un superdotado. Soy uno más del montón que se pone metas y sueños, y lucha por conseguirlos, sin excusas y aprendiendo de los errores en el camino. Por eso, soy un ejemplo de que se pude: si lo soñás, andá y luchá por ese sueño. La clave es trabajar ante lo que se viene en contra”, remarcó.