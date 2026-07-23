Cancelaron un recital sinfónico en homenaje a Rosalía en Córdoba

La polémica que se creó en torno a Rosalía sigue sumando capítulos por sus burlas a la Selección Argentina, a pesar de sus posteriores disculpas. Ahora se confirmó la canceló un recital sinfónico en Córdoba en homenaje a la cantante española.

“Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico” estaba previsto para este 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba . El espectáculo recorría la trayectoria musical de la cantante a lo largo de los años.

La decisión de suspender el evento homenaje a Rosalía fue de manera conjunta por la productora Impacto Producciones y la institución cultural ante la llegada de mensajes de hostigamiento en las redes sociales y el tenso clima generado en los últimos días.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la productora confirmó la cancelación del espectáculo pese a los meses de planificación que llevó el mismo, e intentó aclarar que no hay un vínculo cercano con la artista, sino que se trataba de un show creado desde la admiración a sus obras.

"En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo", señalaron a través de un comunicado.

Ante las miles de críticas hacia Rosalía, la productora dijo entender de dónde viene el enojo: "También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción".

En declaraciones a la prensa, el director del museo, Piky Sánchez, lamentó la situación y explicó que el ciclo cultural tiene como propósito principal la difusión de propuestas artísticas alternativas.

“Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado”, informó la organización en un comunicado.

En la misma línea, destacó el trabajo de los músicos y técnicos locales, quienes llevaban meses ensayando para la puesta en escena, pero prefirió resguardar la seguridad de los participantes ante posibles incidentes.