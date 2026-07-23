jueves 23 de julio de 2026
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23 de julio de 2026
Firme.

El gesto de María Becerra en España en medio de las críticas a la Selección Argentina

María Becerra se presentó en Barcelona y tuvo una firme actitud sobre el escenario poco después de cantar el Himno Nacional frente a la Selección Argentina.

María Becerra, en España.&nbsp;

María Becerra, en España. 

En medio de las polémicas por las posturas de Rosalía y otros artistas internacionales en contra de la Selección Argentina, María Becerra tuvo una contundente actitud en su show en el BARTS Festival de Barcelona que se hizo viral en las redes sociales.

La artista quilmeña levantó la bandera celeste y blanca frente a todo el público, días después de haber cantado el Himno Nacional en la final del Mundial 2026.

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El gesto de María Becerra se da en medio del clima de tensión generado por la denominada "campaña anti Argentina" que circuló en redes sociales.

La imagen de la cantante con la bandera en alto, arriba del escenario español, se replicó rápidamente entre los fans, que celebraron el gesto como una muestra más del compromiso de la artista con sus raíces en cada presentación fuera del país.

Maria Becerra, en España.

Maria Becerra, en España.

El mensaje de María Becerra en las redes sociales

Antes de su gira española, María Becerra ya había dejado en claro su sentir a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, expresó: “No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”.

Sus palabras acompañaron el anuncio de su serie de conciertos en España, que incluyen presentaciones en las ciudades de Barcelona, Madrid, Plana Baja y Fuengirola.

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