viernes 08 de mayo de 2026
Escribinos
7 de mayo de 2026
Fuerte.

María Becerra cumplió su promesa con la Virgen de Luján: "Gracias por tanto"

María Becerra compartió en las redes sociales una imagen de su visita a Basílica de la Virgen de Luján para cumplir con una promesa.

María Becerra visitó la Basílica de Luján.&nbsp;
María Becerra visitó la Basílica de Luján. 

María Becerra compartió un momento íntimo con sus miles de seguidores a través de una imagen que subió en sus redes sociales mostrando cómo fue su visita a la Basílica de la Virgen de Luján para cumplir con su promesa.

"Cuando te estás muriendo ves todo de manera diferente", expresó en su momento la popular cantante quilmeña en las redes sociales, en un parate de su carrera en la música.

Lee además
María Becerra y Agustina Zenere, en En el barro.
Dale play

La escena viral de En el Barro de María Becerra y Valentina Zenere
María Becerra, sin su apodo.
¿Qué onda?

Por qué María Becerra ya no es "La Nena de Argentina"

La artista cumplió su promesa de visitar la Basílica de la Virgen de Luján y subió una foto con una estampita frente al altar. "Viniendo a cumplirle mi promesa a la virgencita de Luján. Gracias por tanto, mi virgencita hermosa", escribió.

image
La publicación de María Becerra.

La publicación de María Becerra.

El mal momento que vivió María Becerra

Esta vivista se dio luego de los graves problemas de salud que atravesó María Bacerra el año pasado luego de perder un embarazo ectópico, que la llevó a una internación compleja y prolongada.

"Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia, algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola", dijo en una entrevista luego de su larga recuperación.

Y contó su cercanía con la fe: "Yo creo mucho en Dios y para mí esto son mensajes de arriba: 'No es tu hora, pero te estoy queriendo mostrar algo'".

Temas
Seguí leyendo

La escena viral de En el Barro de María Becerra y Valentina Zenere

Por qué María Becerra ya no es "La Nena de Argentina"

La angustia de Emilia por la polémica con Tini y María Becerra: "Es muy doloroso"

Bronca de Karina Mazzocco con América TV tras el final de su programa

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Karina Mazzocco se quedó sin programa.  video
Todo mal.

Bronca de Karina Mazzocco con América TV tras el final de su programa

Las más leídas

Te Puede Interesar

Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, en Banfield. 
Recomendados.

Lomas, a full: Miguel Ángel Solá, "Viuda e Hijas" y Noelia Marzol