María Becerra cumplió su promesa con la Virgen de Luján: "Gracias por tanto"

María Becerra compartió un momento íntimo con sus miles de seguidores a través de una imagen que subió en sus redes sociales mostrando cómo fue su visita a la Basílica de la Virgen de Luján para cumplir con su promesa.

"Cuando te estás muriendo ves todo de manera diferente", expresó en su momento la popular cantante quilmeña en las redes sociales, en un parate de su carrera en la música.

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La artista cumplió su promesa de visitar la Basílica de la Virgen de Luján y subió una foto con una estampita frente al altar. "Viniendo a cumplirle mi promesa a la virgencita de Luján. Gracias por tanto, mi virgencita hermosa", escribió.

El mal momento que vivió María Becerra

Esta vivista se dio luego de los graves problemas de salud que atravesó María Bacerra el año pasado luego de perder un embarazo ectópico, que la llevó a una internación compleja y prolongada.

"Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia, algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola", dijo en una entrevista luego de su larga recuperación.

Y contó su cercanía con la fe: "Yo creo mucho en Dios y para mí esto son mensajes de arriba: 'No es tu hora, pero te estoy queriendo mostrar algo'".