La angustia de Emilia Mernes por la polémica con Tini Stoessel y María Becerra: "Es muy doloroso"

Emilia Mernes salió al cruce de las versiones que comenzaron a circular en los medios por el supuesto el escándalo entre ella con Tini Stoessel y María Becerra . La artista entrerriana hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram .

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, comenzó Emilia Mernes en su posteo en Instagram.

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En el mismo mensaje, explicó que en un primer momento eligió no responder: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”.

Además, se refirió al impacto de estos ataques, no solo en ella sino también en otras personas involucradas: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

image Emilia Mernes se expresó en Instagram.

La aclaración de Emilia Mernes

En su posteo en las redes, Emilia Mernes aclaró: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Finalmente, la cantante manifestó: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”.