miércoles 25 de marzo de 2026
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25 de marzo de 2026
Sin vueltas.

Qué dijo Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes

Camila Galante se refirió a los rumores que de dan cuenta de los rumores sobre los supuestos mensajes entre Leandro Paredes y Emilia Mernes.

Camila Galante habló de Leandro Paredes y Emilia Mernes.&nbsp;

Camila Galante habló de Leandro Paredes y Emilia Mernes. 

Camila Galante rompió el silencio sobre los rumores que se acrecentaron luego del conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, en los que Leandro Paredes aparece señalado como uno de los involucrados en un supuesto intercambio de mensajes con la entrerriana.

En Agenda A24, el ciclo que conduce Horacio Cabak, Paula Varela reveló que mantuvo una conversación privada con la esposa de Leandro Paredes y la reveló al aire.

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El descargo de Camila Galante.

El descargo de Camila Galante.

El descargo de Camila Galante

Según contó Paula Varela, Camila Galante le dejó en claro que Emilia Mernes no le habría escrito al futbolista, sino que insinuó que los mensajes habrían sido para otro de los jugadores de la Selección Argentina.

"No perdoné nada. No es a Leandro a quien le escribió. No se de qué están hablando, siempre lo involucran a él", dijo en primera instancia. Y sumó, molesta: "Estaría bueno que le pregunten a Lean alguna vez".

Además, dejó en claro que no ocurrió nada durante la celebración posterior al logro en Qatar 2022: “En la fiesta de los campeones no pasó absolutamente nada. No tengo idea de si existieron mensajes con alguna otra persona y, si hubiera pasado algo, te lo diría sin drama".

De esta forma, la desmentida de Camila Galante no negó la existencia de los mensajes, sino que descartó a Leandro Paredes como destinatario.

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