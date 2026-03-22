El mal momento Emilia Mernes por su conflicto con Tini Stoessel: "Muy deprimida"

Desde que Tini Stoessel dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes se generó una fuerte polémica que fue mucho más allá del mundo de la música y hasta se habló de la mala onda de las esposas de los jugares de la Selección Argentina con la artista entrerriana.

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“Me enteré que Emilia está muy deprimida”, contó Yanina Latorre en su programa Sálvense quien pueda, en América TV, donde además explicó que el malestar de la cantante estaría vinculado a las versiones que comenzaron a circular.

"Deprimida" Porque Yanina Latorre reveló que Emilia Mernes está muy deprimida. pic.twitter.com/1HtXjOsGUR

Yanina Latorre aclaró que le ofreció a Emilia Mernes la posibilidad de dar su versión de los hechos, pero que la artista prefirió no hacerlo. “Yo le ofrecí derecho a réplica y no quiere”, aseguró.

Mientras que Nicolás Peralta sumó más información sobre el presente de Emilia Mernes y reveló qué sería lo que la tiene especialmente preocupada.

Según indicó, la artista estaría atenta al impacto de la situación en sus redes sociales. “Le están bajando los seguidores en Instagram”, aseguró.

Emilia y Tini, en Miami. Emilia Mernes y Tini Stoessel, en otros tiempos.

Cómo empezó el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Según contó Yanina Latorre en su programa, el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sería más profundo de lo que se creía y llevaría tiempo gestándose.

La conductora habló de una “guerra fría” marcada por deslealtades, tensiones internas y disputas por equipos de trabajo dentro de la industria musical.

“Parece que Emilia tiene mala fama en el ambiente de no ser buena compañera”, aseguró. Incluso fue más allá al afirmar que el eje del conflicto sería que Emilia Mernes y María Becerra “se detestan”.