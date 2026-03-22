domingo 22 de marzo de 2026
Escribinos
22 de marzo de 2026
Todo mal.

El mal momento Emilia Mernes por su conflicto con Tini Stoessel: "Muy deprimida"

Aseguran que Emilia Mernes atravesado un mal momento luego de su conflicto con Tini Stoessel y por el revuelo mediático que se generó.

Emilia Mernes y Tini Stoessel.&nbsp;

Emilia Mernes y Tini Stoessel. 

Desde que Tini Stoessel dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes se generó una fuerte polémica que fue mucho más allá del mundo de la música y hasta se habló de la mala onda de las esposas de los jugares de la Selección Argentina con la artista entrerriana.

Lee además
Tini Stoessel y Peter Lanzani, en otros tiempos. 
Vintage.

Cómo fue el romance de Tini Stoessel y Peter Lanzani
Antonela Roccuzzo y Emilia Mernes. 
¿Qué onda?

Por qué Antonela y las esposas de la Selección "detestan" a Emilia Mernes
Embed

“Me enteré que Emilia está muy deprimida”, contó Yanina Latorre en su programa Sálvense quien pueda, en América TV, donde además explicó que el malestar de la cantante estaría vinculado a las versiones que comenzaron a circular.

Yanina Latorre aclaró que le ofreció a Emilia Mernes la posibilidad de dar su versión de los hechos, pero que la artista prefirió no hacerlo. “Yo le ofrecí derecho a réplica y no quiere”, aseguró.

Mientras que Nicolás Peralta sumó más información sobre el presente de Emilia Mernes y reveló qué sería lo que la tiene especialmente preocupada.

Según indicó, la artista estaría atenta al impacto de la situación en sus redes sociales. “Le están bajando los seguidores en Instagram”, aseguró.

Emilia y Tini, en Miami.
Emilia Mernes y Tini Stoessel, en otros tiempos.

Emilia Mernes y Tini Stoessel, en otros tiempos.

Cómo empezó el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Según contó Yanina Latorre en su programa, el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sería más profundo de lo que se creía y llevaría tiempo gestándose.

La conductora habló de una “guerra fría” marcada por deslealtades, tensiones internas y disputas por equipos de trabajo dentro de la industria musical.

“Parece que Emilia tiene mala fama en el ambiente de no ser buena compañera”, aseguró. Incluso fue más allá al afirmar que el eje del conflicto sería que Emilia Mernes y María Becerra “se detestan”.

Temas
Seguí leyendo

Cómo fue el romance de Tini Stoessel y Peter Lanzani

Por qué Antonela y las esposas de la Selección "detestan" a Emilia Mernes

Qué pasó entre Emilia Mernes y futbolista casado de la Selección Argentina

Catalina Gorostidi dijo que si entra a Gran Hermano tendrá sexo con un jugador

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea Taboada y Ángel de Brito. 
¿Qué onda?

El verdadero motivo por el que se distanciaron De Brito y Taboada

Las más leídas

Te Puede Interesar

Vecinos de Lomas de Zamora fue parte de un intercambio cultural en México.
Enriquecedora experiencia.

El tango y el folklore de Lomas llegaron a México gracias a un intercambio cultural