jueves 19 de marzo de 2026
Escribinos
19 de marzo de 2026
¿Qué onda?

Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección Argentina "detestan" a Emilia Mernes

Salió a la luz la mala onda que hay entre Antonela Roccuzzo y otras de las esposas de algunos futbolistas de la Selección Argentina con Emilia Mernes.

Antonela Roccuzzo y Emilia Mernes.&nbsp;

Antonela Roccuzzo y Emilia Mernes. 

Según contó Yanina Latorre, la rosarina habría dejado de seguir a Emilia Mernes en medio de una “limpieza” de cuentas a raíz de una fuerte exposición mediática que atravesó el entorno de Lionel Messi.

Lee además
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con su hijo Thiago.
De festejo

Así fue el cumple del hijo mayor de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi
Antonela Roccuzzo vivió un particular momento.
¡Ups!

Un influencer no reconoció a Antonela Roccuzzo y le preguntó a qué se dedica
Embed

“Me dicen que Anto dejó de seguir a Emilia por solidaridad con Tini Stoessel”, afirmó Yanina Latorre, y enseguida sumó una frase todavía más filosa: “Las botineras detestan a Mernes”.

Los motivos de la distancia de Antonela Roccuzzo y Emilia Mernes

En medio de esta polémica, apareció el episodio que, de acuerdo a la versión de Yanina Latorre, terminó marcar la distancia entre la Emilia Mernes y el grupo más cercano de la Scaloneta.

La conductora aseguró que la mala onda comenzó en una celebración privada de la Selección Argentina, una reunión pensada para los jugadores y sus familias.

Antonela Roccuzzo habló de los rumores.
Antonela Roccuzzo, distanciada de Emilia Mernes.

Antonela Roccuzzo, distanciada de Emilia Mernes.

Mientras que Emilia Mernes se habría presentado en el lugar sin que su presencia resultara esperada para varias de las mujeres presentes, incluyendo a Antonela Roccuzzo.

“Hubo una fiesta de los jugadores con las familias, ¿quién se presentó? Emilia, que no venía a cuento”, contó picante la conductora de SQP, en América TV.

Y fue todavía más allá al explicar cuál habría sido la percepción del grupo: “Las malas lenguas dicen que a las esposas no les gustó la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia, a todas les pareció dudosa”.

Temas
Seguí leyendo

Así fue el cumple del hijo mayor de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Un influencer no reconoció a Antonela Roccuzzo y le preguntó a qué se dedica

Messi confirmó la inesperada amistad de Antonela y Momi Giardina

Qué pasó entre Emilia Mernes y futbolista casado de la Selección Argentina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Evelyn Basile y Juan Ignacio López, juntos. 
Recomendado.

Evelyn Basile y Juan Ignacio López presentan su primer show en dúo

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Emilia Mernes, en medio de rumores. 
Es un escándalo.

Qué pasó entre Emilia Mernes y futbolista casado de la Selección Argentina