Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección Argentina "detestan" a Emilia Mernes

Emilia Mernes quedó en el centro de la polémica por un supuesto enfrentamiento que mantiene con Tini Stoessel y María Becerra , un escándalo donde también se involucraron sorpresivamente Antonela Roccuzzo y otras esposas de algunos de los futbolistas de la Selección Argentina .

Según contó Yanina Latorre , la rosarina habría dejado de seguir a Emilia Mernes en medio de una “limpieza” de cuentas a raíz de una fuerte exposición mediática que atravesó el entorno de Lionel Messi.

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“Me dicen que Anto dejó de seguir a Emilia por solidaridad con Tini Stoessel”, afirmó Yanina Latorre , y enseguida sumó una frase todavía más filosa: “Las botineras detestan a Mernes”.

En medio de esta polémica, apareció el episodio que, de acuerdo a la versión de Yanina Latorre, terminó marcar la distancia entre la Emilia Mernes y el grupo más cercano de la Scaloneta.

La conductora aseguró que la mala onda comenzó en una celebración privada de la Selección Argentina, una reunión pensada para los jugadores y sus familias.

Antonela Roccuzzo habló de los rumores. Antonela Roccuzzo, distanciada de Emilia Mernes.

Mientras que Emilia Mernes se habría presentado en el lugar sin que su presencia resultara esperada para varias de las mujeres presentes, incluyendo a Antonela Roccuzzo.

“Hubo una fiesta de los jugadores con las familias, ¿quién se presentó? Emilia, que no venía a cuento”, contó picante la conductora de SQP, en América TV.

Y fue todavía más allá al explicar cuál habría sido la percepción del grupo: “Las malas lenguas dicen que a las esposas no les gustó la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia, a todas les pareció dudosa”.