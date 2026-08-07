viernes 07 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
Agosto.

Lomas festeja el Mes de la Niñez en las plazas: el cronograma completo de las actividades

Todos los fines de semana habrá juegos y propuestas gratuitas en los barrios para que los pequeños disfruten de la recreación junto a sus familias.

En todos los barrios de Lomas habrá festejos para los más pequeños.

En todos los barrios de Lomas habrá festejos para los más pequeños.

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Agosto llega cargado de juegos, sonrisas y propuestas para disfrutar en familia en Lomas de Zamora. Aunque las vacaciones de invierno ya terminaron, el Municipio mantiene su agenda recreativa con una serie de festejos por el Mes de la Niñez que recorrerán plazas y parques de todos los barrios durante los fines de semana.

Con shows y propuestas al aire libre, la iniciativa busca que chicos y grandes sigan encontrando oportunidades compartir, divertirse y disfrutar de la recreación cerca de sus casas. La apertura será este sábado 8, de 13 a 17, tanto en el Parque Diego Armando de Fiorito (Recondo 1200) como en el Parque Santa Catalina (Soldado Brito y Manuela Pedraza).

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Mientras que el domingo 9, también en el horario de 13 a 17, los puntos de encuentro serán en el Parque San José (Caaguazú 500) y la Plaza Colón de Temperley (Álzaga y José Martí). En estos cuatro lugares habrá juegos, kermesse, sorteos y tirolesa. Los pequeños también disfrutarán de las postas interactivas de Ambiente, Educación, Juventud, Salud y de los Bomberos Voluntarios.

El cronograma del Mes de la Niñez en Comunidad continuará el sábado 15 de agosto en el Parque Albertina (Homero 2601) y en la Plaza 17 de Agosto de Centenario (Cid Guidi de Franc 1301); el domingo 16 en la Plaza Grigera de Lomas (Hipólito Yrigoyen 8700) y en Lamadrid (Newton 4171); sábado 22 en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha 101) y en la Plaza Levalle de Banfield (La Plata 501); domingo 23 en el Predio Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel La Católica 799) y en el Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina y Libres del Sur); y el sábado 29 en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602) y en la Plaza Turner de Budge (Cipoletti y Claudio de Alas).

Tercera edición de la Copa Comunidad en Lomas de Zamora

La Copa Comunidad Lomas atraviesa su tercera edición con la participación de más de 1.300 chicos de 128 clubes de barrio. Los equipos fueron divididos en dos zonas de 64 equipos y el torneo se juega todos los miércoles con dos partidos por sede.

“Es la tercera edición de la Copa Comunidad. La primera fue con la categoría 2011, la segunda con la 2012 y este año es con la 2013. El primer año participaron 64 equipos, el segundo 80 y este año son 128", detalló el subsecretario de Relaciones Institucionales del Municipio, Santiago Abalos.

El torneo comenzó la semana pasada con una intensa jornada desarrollada en 16 sedes simultáneas, donde se disputaron 32 encuentros. La final está prevista para el 16 de septiembre.

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