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6 de agosto de 2026
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El gran festejo del Día del Niño que preparan los Bomberos de Lomas en su cuartel

El lunes 17 de agosto, los más chicos podrán acercarse a festejar su día en el Cuartel Central de Lomas junto a la familia. Los detalles.

La jornada en el Cuartel Central de Lomas contará con varios circuitos para que los chicos puedan participar de cada actividad.

La jornada en el Cuartel Central de Lomas contará con varios circuitos para que los chicos puedan participar de cada actividad.

Habrá personal a cargo en cada uno de los circuitos.&nbsp;

Habrá personal a cargo en cada uno de los circuitos. 

Un gran festejo para el Día del Niño están preparando los Bomberos Voluntarios de Lomas en el Cuartel Central ubicado en Saavedra 46 para todos los chicos que se acerquen a conocer las actividades que realizan ellos a diario. La propuesta interactiva es el lunes 17 (feriado) de 14.30 a 18.30.

La jornada contará con actividades dentro y fuera del cuartel central ya que se cortará la calle especialmente para la ocasión. Bajo el lema de "Jugamos, compartimos y aprendemos" es que se va a realizar esta gran celebración con distintos circuitos en un marco que promete ser 100% familiar, donde no se necesita inscripción previa.

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Circuitos y festejo asegurado en el Cuartel Central de Lomas

Entre lo más atractivo, adelantaron, habrá una simulación de ingreso a un incendio. "También vamos a tener un circuito de RCP y Hemlich, donde los chicos van a aprender respecto a esas técnicas de la mano de los expertos en el tema", remarcaron desde el cuartel central de Lomas.

Además, funcionará un circuito artístico: se podrán colorear imágenes alusivas a los bomberos, un circuito de caracterización para que los chicos accedan a ponerse los trajes de los bomberos que incluirá maquillaje artístico y tattoos temporales.

El circuito de equipamiento será otra de las atracciones imperdibles ya que los niños podrán estar en contacto con las herramientas que utilizan los bomberos y hasta anunciaron que instalarán una tirolesa para los que se atrevan a tirarse.

Acreditación de los asistentes

Para que la jornada sea organizada adelantaron que los asistentes completarán una acreditación con un deslinde de responsabilidades y uso de imagen porque luego se publicarán fotos de la jornada en las redes sociales.

Cada sector tendrá personal a cargo para que todo se vaya realizando de forma ordenada y a tiempo. "No vamos a tener un orden específico para realizar los circuitos ya que algunos de ellos son de acceso libre como el artístico y el de caracterización", aclararon.

El objetivo primordial del evento es despertar el interés por la prevención y así transmitir valores como la solidaridad, el respeto, la vocación de servicio y el trabajo en equipo que son parte de los valores de los Bomberos Voluntarios de Lomas.

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