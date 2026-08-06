El grupo Los Trigales festejará en Llavallol 15 años de pasión por la danza folklórica

Bajo el concepto de que "nunca es tarde para comenzar a bailar" se creó en 2011 el grupo de danzas folklóricas para adultos Los Trigales y este sábado en un marco muy especial va a celebrar los 15 años de trayectoria en el Teatro Cosmopolita de Llavallol a partir de las 19.

Dirigido por la profesora Cristina Gazzaniga, el ballet brilla cada vez que sale a escena con el objetivo de mantener vivas las raíces. En el aniversario preparan una presentación especial en el marco de la Muestra de Mitad de Año de la Escuela Inforart, donde homenajeará a los bailarines del grupo de danzas en el teatro de Pasaje Adrogué 186, Llavallol .

El grupo nació en abril, hace 15 años atrás, y desde ese entonces ha tenido un crecimiento exponencial en el camino del arte y de la cultura a través de la danza folklórica.

Siempre fue pensado para que sea integrado por personas grandes, adultos con ganas de bailar folklore y por supuesto disfrutarlo. "Desde que se creó el ballet intentamos demostrar que nunca es tarde para comenzar a bailar y disfrutar del folklore argentino", aseguró la profesora y fundadora de Los Trigales.

Con dedicación, compromiso y amor por esta expresión cultural, Los Trigales ha participado, sin prisa pero sin pausa, en numerosas presentaciones realizadas en instituciones educativas, culturales y distintos escenarios de la comunidad.

"Actualmente, el elenco está integrado por 12 bailarines de diversas edades, de entre 45 a 85 años, quienes comparten el entusiasmo por mantener vivas nuestras raíces y transmitir, a través de cada danza, el valor de la identidad folklórica", detalló Gazzaniga, quien añadió que comenzaron a gestar el grupo en el Centro de Jubilados Nueva Primavera de Llavallol.

Cómo será el homenaje

Para destacar la enorme trayectoria, el camino recorrido en tantos escenarios e instituciones es que este sábado se podrá participar de un homenaje especial en el escenario de uno de los teatros con mucha historia como es el Cosmopolita de Llavallol.

El evento estará plagado de shows en vivo que van a resaltar el arte y la danza ya que se trata de una muestra donde los alumnos de la escuela mostrarán lo aprendido en esta primera mitad del año. "Los esperamos a todos porque dentro de ese marco está programada la presentación de Los Trigales y será en ese momento donde recordaremos su trayectoria junto al público presente", resaltó la creadora.

El público que quiera acompañar a Los Trigales en su aniversario podrá hacerlo para participar del emotivo reconocimiento y además disfrutar de una noche lleva de presentaciones musicales. Para sumarse se recomienda sacar la entrada con anticipación que tiene un costo de contribución para cubrir el alquiler del teatro que cuesta $8.000.

Para adquirir la entrada y hacer la reserva hay que comunicarse a los siguientes números: 1173643495 o al 1154582679