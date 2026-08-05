Noches de IPA en Lomas: más de 40 bares ofrecerán pintas a precio promocional

La IPA , uno de los estilos de cerveza artesanal preferidos de los últimos tiempos, tendrá su celebración especial en Lomas de Zamora . Este jueves 6 y viernes 7 de agosto, más de 40 bares y cervecerías ofrecerán pintas a un precio promocional para que los vecinos disfruten de una salida con amigos o en familia.

"Noches de IPA en Comunidad" es la propuesta lanzada por el Municipio de Lomas junto a las cámaras de comercio para fortalecer el consumo y las ventas en distintos barrios. La pinta de IPA va a tener un precio especial de $3.999 durante ambas noches en locales gastronómicos donde también sumarán promociones en comidas.

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Los comercios adheridos en Lomas son Kick Off (Italia 478), Roderick (Frías 1051), Bodega (España 451), Barstow (Italia 441), Ache (Italia 496), Sinaloa (Italia 420), Wayne (España 431), Skal (Italia 460), Patio (Sixto Fernández 272), Chin Chin (España 421), Olika (Oliden 180), Rabieta (Italia 470), Naija (Sixto Fernández 146), Three Monkeys (Oliden 94), Papina (Azara 141), Beer Spot (Loria 311), In Teglia (Italia 526), Ana Bolena (España 446), Baum (Italia 459), Czech (Pellegrini 156), Berko (Rivera 416), Ronton (Colombres 363) y Ribs al Río (Italia 253) .

"Tanto el jueves como el viernes, la American IPA va a estar en promoción durante el happy hour que dura hasta las 20 y también vamos a ofrecer otras variedades como APA, Citrus, Neipa, IPA Argenta y Doble IPA. Es una buena movida que nos genera expectativas para que la gente se junte, salga y venga a disfrutar de cervezas que son todas de primer nivel", destacó Walter, uno de los dueños de Skal.

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Beer Spot, una cerveteca con más de 400 variedades, es otro de los lugares del centro de Lomas que participará de la propuesta. "Las que recomendamos siempre son la Session IPA de Ley Primera, que fue medalla de oro en la Copa Cervecera del año pasado, y la IPA Inglesa de Grunge. Vamos a tener precios y promos especiales en ambas noches", contó Fernando, encargado del lugar, quien agregó: "Por suerte nos está yendo bien y somos un lugar de clientela fija y mucho habitué que nos eligen por la amplia variedad de cervezas que ofrecemos".

Mientras que en Banfield se sumarán Tienda de Cerveza (Belgrano 1598), Puesto 54 (Chacabuco 178), Kingo Beers (Alsina 1198), Beerfield (Cochabamba 242), Kick Off (Alsina 399), Ronton (Alvear 1106), Johnny Cash (Chacabuco 27), Bellini's (Belgrano 1431), Lomas Hot (Alsina 802), Conurbania (Alsina 251), Obra (Chacabuco 160), Esxacá (Alsina 1001), La Birra Bar (Alsina 400), Cervakoh (Belgrano 1303), Beerbatrion (Pedernera 2611), Roderick (Rodríguez Peña 192) y Banburger (Talcahuano 327).

Noches de IPA en Temperley, Llavallol y San José

Las "Noches de IPA en Comunidad" también se podrán disfrutar en los comercios de Temperley como Roderick (Soler 997), Arrieta's (Almirante Brown 3275), Antigua Fábrica (Meeks 1433), Kanku (Carola Lorenzini 194) y Barrio (Jacinto Rosso 798).

Por su parte, desde Llavallol participarán Rothar (Boulevard Santa Catalina 330) y Myst (Boulevard Santa Catalina 451). Y los vecinos de San José podrán acercarse a Beerbation (El Churrinche 2944) para tomar pintas a precios promocional.