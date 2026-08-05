Atención Banfield: Guillermo Barros Schelotto confirmó el interés de Vélez por Tiziano Perrotta

Tiziano Perrotta sorprendió con sus condiciones desde su irrupción en la primera de Banfield , donde ya suma ocho goles en 18 partidos, y por estas horas aparece como uno de los apuntados por Vélez Sarsfield para reforzar su plantel tras la venta de Florián Monzón.

El rumor del interés del Fortín por la joya de Banfield comenzó a circular la semana pasada, justamente después de que Perrotta anotara dos goles en el triunfo ante Sarmiento de Junín, pero este martes llegó la confirmación y fue de parte del propio Guillermo Barros Schelotto , el DT de la "V" azulada.

En diálogo con el programa Un Buen Momento de Radio La Red, el "Mellizo" reconoció que Perrotta es un jugador que les "interesa" para potenciar la faz ofensiva del equipo y también señaló que ya pidió referencias sobre él. "Hablé con Troglio para conocer más sobre Tiziano", remarcó.

En tanto, al momento de dar detalles sobre las razones por las que Vélez está interesado en contratar al joven delantero, Barros Schelotto ponderó sus virtudes: “Tiziano Perrotta tuvo un gran año, hace goles y también asiste”.

Perrotta suma ocho goles en 18 partidos en Banfield.

Las palabras del entrenador confirmaron lo que se rumoreaba hace varios días, pero hasta el momento Vélez no presentó una oferta formal por Tiziano Perrotta. Lo que sí hubo fueron charlas entre la dirigencia fortinera y la banfileña, como así también con el entorno del futbolista.

La intención del Fortín es clara y según la información de diferentes medios, en los próximos días elevará una propuesta formal para comprar el pase del delantero.

Lo que dijo Perrota sobre su posible salida de Banfield

Después del empate sin goles entre el Albiverde y Estudiantes de Río Cuarto, el joven delantero habló con prensa y se refirió a su futuro. “La verdad que muy tranquilo. Creo que hasta último momento voy a estar contento de vestir la camiseta de Banfield. Si me toca irme, estaré siempre agradecido; y si me toca quedarme, también estaré feliz”, comentó.

Y en esa línea, concluyó: “Banfield es el que me dio la oportunidad. Es el club que me dio todo y hoy estoy acá, así que voy a defender estos colores hasta el último día. Yo lo quiero mucho”.