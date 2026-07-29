Tiziano Perrotta, otra vez figura en Banfield: "Quiero mucho al club"

A pesar de su juventud, el delantero Tiziano Perrotta se consolidó como una pieza clave de Banfield y lo volvió a ratificar con los dos goles que convirtió en la victoria del Taladro ante Sarmiento de Junín por la fecha 2 del Torneo Clausura.
El delantero de 19 años reafirmó su compromiso con Banfield, club que le dio la oportunidad, con los dos goles anotados a Sarmiento.
A pesar de su juventud, el delantero Tiziano Perrotta se consolidó como una pieza clave de Banfield y lo volvió a ratificar con los dos goles que convirtió en la victoria del Taladro ante Sarmiento de Junín por la fecha 2 del Torneo Clausura.
El delantero cumplió un rol clave en el partido, fue uno de los más ovacionados por los hinchas y luego del encuentro, fue muy claro sobre lo que Banfield significa para él y aclaró, sin vueltas, que está "muy contento" en el club.
"Soy muy agradecido y Banfield es el que me dio la oportunidad. Es el club que me dio todo y hoy estoy acá, así que voy a defender estos colores hasta el último día. Yo lo quiero mucho a Banfield", remarcó el joven delantero, de apenas 19 años, que estuvo cerca de ser vendido a Defensa y Justicia en este mercado de pases.
En tanto, sobre su prometedor presente, que ya lo tiene con ocho goles y una asistencia en un total de 17 partidos, el joven delantero del Taladro remarcó: "Disfruto mucho este momento. Muchas veces no soy consciente de todas las cosas que estoy logrando, pero la verdad que es un sueño lo que estoy viviendo, tanto para mí como para toda mi familia".