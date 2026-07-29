Lanús, en la altura de Cusco, buscará definir la serie ante Cienciano

Lanús buscará asegurar ante Cienciano su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana por la revancha de los playoffs. El Granate sacó una diferencia de 2-0 en la Fortaleza, que intentará sostener en Cusco. El ganador enfrentará a Botafogo, de Brasil.

El partido, a jugarse desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, será controlado por el colombiano Carlos Betancur, secundado por sus compatriotas David Fuentes y Cristian Aguirre, mientras que como cuarto árbitro se desempeñará Jairo Mayorga. VAR: Mauricio Pérez. AVAR: Lisandro Castillo. Televisa DSports.

Falta menos. Loaiza sumó minutos en Lanús y su regreso parece estar más cerca

Uno más. Lanús no se retiró del mercado de pases

Con los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera , Lanús sacó una ventaja de dos goles, por lo que le alcanza el empate o la derrota por un tanto para meterse entre los 16 mejores del certamen. Si Cienciano iguala la serie, se definará por remates desde el punto penal.

Para el equipo de Mauricio Pellegrino , que llegó a esta instancia por no haber clasificado entre los dos primeros del grupo G de la Copa Libertadores, la altura es su peor enemigo.

Primero lo sufrió en El Alto, Bolivia, contra Always Ready (0-4), y luego en Quito, Ecuador, frente a Liga (0-2), Ahora los esperan los 3.362 metros sobre el nivel del mar de la ciudad de Cusco, en los Andes peruanos, la antigua capital del Imperio Inca.

Cómo llegan los equipos

Lanús comenzó en ganador el segundo semestre. Al triunfo por Copa Sudamericana se sumó el del debut en el Torneo Clausura ante San Lorenzo (1-0), donde el entrenador Mauricio Pellegrino realizó cambios en la formación titular de cara a la revancha.

Cienciano es todo lo contrario, ya que a la derrota ante Lanús se suman otras dos por el Torneo Clausura de la Liga 1 peruana contra Melgar (1-3) y Juan Pablo II (0-2). Los dirigidos por el argentino Horacio Melgarejo buscarán torcer este presente desalentador.

En cuanto a la formación, el Flaco Pellegrino no contará con el extremo Lucas Besozzi, expulsado a los 17 minutos del segundo tiempo en la Fortaleza. En su lugar podría ingresar Ramiro Carrera -cumplió 100 partidos en Lanús-, que reemplazó a Franco Watson y aseguró la victoria en el descuento.

Probables formaciones de Cienciano y Lanús

Cienciano: Italo Espinoza; Maximiliano Amondarain, Orlando Núñez, Kevin Becerra y Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias y Ademar Robles; Cristian Souza, Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson y Ramiro Carrera; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30. Árbitro: Carlos Betancur (Colombia). Estadio: Inca Garcilaso de la Vega. TV: DSports.