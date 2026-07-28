Palmeiras rechazó una oferta por José López: Lanús se mantiene expectante

En julio de 2022, Lanús transfirió a José López a Palmeiras , quedándose con el 30% de una futura venta desde el club paulista. El “Flaco” se consolidó en el Verdao, que acaba de rechazar una oferta desde el Spartak de Moscú. De todos modos, desde Cabrero y Guidi están más que atentos a una salida del delantero al exterior.

El club de la capital rusa ofreció 20 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables, una cifra para nada despreciable, pero la propuesta fue desestimada. Es la segunda oportunidad en la que Spartak de Moscú va a la carga por el argentino.

En conferencia. Todo lo que destacó Pellegrino del triunfo de Lanús contra San Lorenzo

El oriundo de San Lorenzo, Corrientes, viene de ser subcampeón con la Selección Argentin a en el Mundial 2026 y es considerado una pieza clave en la estructura de Palmeiras , a tal punto que el entrenador Abel Ferreira manifestó en la última conferencia de prensa tras la derrota ante Atlético-MG que no quiere perder a ninguno de los titulares.

Quién desee quedarse con los servicios del ex Lanús deberá desembolsar entre US$ 35 y 40 millones por el goleador, que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029 y está protegido por una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

José López en el Palmeiras

Con el Verdao, José López fue tricampeón del Campeonato Paulista en las ediciones 2023, 2024 y 2026, bicampeón de la Serie A en 2022 y 2023, y campeón de la Copa Brasil 2023. Entre todos los torneos disputados, nacionales e internacionales, convirtió 72 goles en 214 partidos, además de aportar 25 asistencias.

En febrero de 2026, Atlético de Madrid sondeó al argentino que Lanús vendió a Palmeiras en US$10 millones por el 70% de la ficha, pero el interés no prosperó. En otros mercados, también River y Boca estuvieron pendientes del atacante, aunque las diferencias económicas echaron atrás las operaciones, así como Rayados, de México, en 2022, cuando el goleador todavía defendía la camiseta Granate.

Su paso en el Mundial 2026

La convocatoria del Flaco López a la lista mundialista fue una de las sorpresas de Lionel Scaloni, que tuvo en cuenta su gran rendimiento en Palmeiras como posible sustitutos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Reconocimiento en la Fortaleza.

Con la Albiceleste en el Mundial 2026 sumó minutos en los encuentros frente a Jordania (fase grupos) y Suiza (cuartos de final).

El último sábado, presenció la victoria de Lanús sobre San Lorenzo por 1-0 en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y recibió un reconocimiento por parte del club. “Muchos sentimientos volvieron a reflotar. Es hermoso volver a sentir el cariño de la gente de Lanús. Esta es mi casa”, expresó emocionado en su vuelta a la Fortaleza.