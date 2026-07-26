Todo lo que destacó Mauricio Pellegrino del triunfo de Lanús contra San Lorenzo

Mauricio Pellegrino, el entrenador de Lanús, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en la victoria sobre San Lorenzo en el debut del Torneo Apertura. Para el DT, el gol de Yoshan Valois quedó corto comparado con el partido que hizo su equipo ante los dirigidos por Néstor Gorosito.
Mauricio Pellegrino, el entrenador de Lanús, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en la victoria sobre San Lorenzo en el debut del Torneo Apertura. Para el DT, el gol de Yoshan Valois quedó corto comparado con el partido que hizo su equipo ante los dirigidos por Néstor Gorosito.