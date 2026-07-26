Todo lo que destacó Mauricio Pellegrino del triunfo de Lanús contra San Lorenzo

Mauricio Pellegrino quedó conforme con la actuación de Lanús en la victoria sobre San Lorenzo en el debut en el Torneo Clausura.

Mauricio Pellegrino, el entrenador de Lanús, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en la victoria sobre San Lorenzo en el debut del Torneo Apertura. Para el DT, el gol de Yoshan Valois quedó corto comparado con el partido que hizo su equipo ante los dirigidos por Néstor Gorosito.





"Creo que fue un buen partido en líneas generales. Al inicio estuvimos un poquito desajustados, cometimos algunas pérdidas en nuestro campo, pero cuando corregimos esos aspectos le pudimos agarrar la mano a la cancha, que estaba rapidísima y resbaladiza. Era un rival muy difícil, que se replegaba bien y tenía dos delanteros muy potentes. Teníamos que mantener un nivel de atención muy alto. Hicimos un mejor partido de lo que se reflejó en el resultado", comentó el técnico del Granate.

"Me gustó que, a pesar de haber variado algunos jugadores, el equipo hizo un buen partido con un rival muy peligroso. Eso es importante de cara a un calendario complejo, con poco descanso y viajes en el medio", agregó Mauricio Pellegrino al analizar lo que se le viene a Lanús además del Torneo Clausura, ya que en la semana deberá viajar a la altura de Cusco para enfrentar a Cienciano de Perú por la vuelta de la Copa Sudamericana.

Cómo evalúa Mauricio Pellegrino al plantel de Lanús En ese contexto, el DT explicó el porqué de la formación y los cambios durante el desarrollo del partido. "Quería que algunos jugadores pudieran jugar, pero tampoco hacerlo con muchos de golpe. Hay una parte posicional, pero también una parte relacional. Los cambios nos dieron frescura y el equipo respondió muy bien. Fue más importante que haber ganado", comentó.





Por último, y en sintonía con el último diálogo con la prensa en el que remarcó que posiblemente no se sumen nuevas caras al plantel, Mauricio Pellegrino afirmó estar conforme con el plantel. "Estoy muy contento porque tengo una mezcla de experiencia, jugadores en su plenitud y chicos jóvenes con mucho para crecer. Es un plantel equilibrado que trabaja y entrena a conciencia. Tratamos de ser lo más competentes posible y de ganar todos los partidos que podamos", cerró el entrenador de Lanús.

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