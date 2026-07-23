Mauricio Pellegrino le bajó la persiana al mercado de pases de Lanús: "Salvo que..."

Lanús le agradeció a la Selección Argentina por su participación en la Copa del Mundo.

Mauricio Pellegrino se mostró sumamente conforme con el rendimiento de Lanús luego del valioso triunfo ante Cienciano en la Copa Sudamericana. El director técnico ponderó la preparación previa de sus dirigidos y la templanza para afrontar un compromiso que asomaba complejo desde el inicio.

"Hicimos un buen periodo de preparación pero el inicio era complejo porque era un partido importante. Lo jugamos bien, con intensidad. El equipo estuvo organizado y sacamos un buen resultado", resumió el DT en conferencia de prensa, remarcando la concentración táctica de su plantel.

En su primer partido oficial del semestre, el equipo de Mauricio Pellegrino aprovechó sus momentos para asegurarse una ventaja que ahora irá a defender en la altura cuando se presente en el estadio Garcilaso de la Vega. El próximo miércoles, Lanús jugará la revancha en Cusco para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana , donde espera Botafogo, de Brasil.

Uno de los principales focos de atención estuvo puesto en cómo suplir la sensible baja de Marcelino Moreno en el armado del juego. En ese sentido, Mauricio Pellegrino detalló las pruebas que realizó el cuerpo técnico durante las semanas previas para encontrar soluciones colectivas.

"Estuvimos probando alternativas porque nos preocupa la ausencia de Marcelino. En los amistosos, además de Watson, probamos a Carrera y a Salvio en esa posición. También a Laplace cambiando el esquema", reveló el estratega Granate.

Al ser consultado sobre la posibilidad de sumar caras nuevas para reforzar el plantel de cara a la doble competencia, el entrenador fue realista y prácticamente le cerró la puerta a futuras negociaciones: "Veo muy difícil que se incorpore otro jugador. Salvo que haya alguna salida".

Nombres propios en Lanús y el manejo de las tarjetas

El partido también dejó saldos individuales positivos, como el estreno del atacante paraguayo Allan Wlk y el regreso del defensor José Canale tras su participación internacional. Mauricio Pellegrino no escatimó en elogios para ambos futbolistas.

En relación al delantero paraguayo Allan Wlk, el entrenador de Lanús sostuvo: "Tuvo una buena presentación. Es un chico que tiene características que no teníamos en el plantel y hoy lo ha hecho bien".

Por su parte, sobre José Canale y su participación en la Copa del Mundo con Paraguay, destacó: "Estamos contentos por la experiencia que vivió José con Paraguay en la Copa del Mundo. Es un chico muy humilde que a pesar de la experiencia sigue aprendiendo y lo hace muy bien".

Por otra parte, el director técnico explicó las decisiones que tomó sobre la marcha para proteger al equipo de las amonestaciones, un factor clave en los torneos continentales. "Intenté evitar la expulsión de Watson porque tenía amarilla, por eso lo saqué en el entretiempo pero luego ocurrió lo de Lucas (Besozzi)", lamentó respecto a las incidencias disciplinarias del encuentro.

Lanús le agradeció a la Selección Argentina por su participación en la Copa del Mundo.

Orgullo por la Selección Argentina

Finalmente, Mauricio Pellegrino se tomó un momento para reflexionar sobre el presente del combinado nacional y poner en dimensión los logros del fútbol local a nivel mundial.

"La Selección Argentina se mantiene compitiendo en el más alto nivel y sabemos lo difícil que es, sobre todo en selecciones. Parece normal algo que es anormal. Como argentino me pone muy contento", concluyó con orgullo.