Matías Sproat, sobre el presente de Brown de Adrogué: "Nos estamos jugando todas finales"

Delicado momento atraviesa Brown de Adrogué en la Primera B. La tabla lo tiene en la parte baja, luchando para no entrar en zona de descenso. Matías Sproat , uno de los referentes del plantel, imploró por una pronta recuperación para salir de esa incómoda situación.

El Tricolor suma 24 puntos, Villa San Carlos 22 y Atlético Ituzaingó 10. Los dos últimos descenderán. Más arriba, también con la soga al cuello están UAI Urquiza también con 24, CADU 25, Flandria 26 y Liniers 27. A priori, los más amenazados por el momento.

El panorama no pinta para nada bien para el equipo de Jorge Vivaldo , por lo que para Matías Sproat “lo importante es que nosotros tenemos que sumar, empezar a ganar para poder salir de la zona que estamos y no lo estamos logrando”.

Las derrotas golpean y eso hace que el equipo comience a verse superado por las circunstancias. “Tenemos que achicar el margen de error, jugar los 95 o 100 minutos a cara de perro porque no nos está alcanzando”, se sinceró el mediocampista ante Cadena Tricolor.

Matías Sproat ingresó con Talleres de Escalada.

No hay rivales fáciles, ni para los que pelean arriba, ni para los que pelean abajo. Eso lo tiene grabado el Chueco Sproat: “En la posición que estamos son todos rivales difíciles, tenemos que tratar de ganar lo antes posible, tiene que ser este fin de semana -recibirá a Argentino de Merlo- para empezar a ganar y despegarnos de esa zona que nadie quiere estar ahí, pero hoy estamos pecando, cometiendo errores y nos está costando caro”.

Y al hincha qué se le dice. “Qué le vas a decir. Lo digo siempre, uno es hincha de un club y cuando le va mal se enoja. Estamos en una zona donde si el hincha tiene que estar enojado está bien, nosotros tenemos que poner la cara, trabajar y revertir la situación lo antes posible. Ojalá sea el próximo partido de local porque nos estamos jugando todas finales”.