La tremenda marca de Matías Sproat: 300 partidos en Brown de Adrogué

En medio de la crisis futbolística que atraviesa Brown de Adrogué , con el descenso como amenaza en la Primera B , el detalle emotivo de la última fecha lo marcó Matías Sproat . El referente y capitán, el de los goles clave, cumplió 300 partidos con la casaca Tricolor.

“Tu paso por este club deja una huella imborrable de compromiso, esfuerzo y pertenencia. Tu historia ya forma parte de la historia de nuestro club”, reconoció la institución de Adrogué sobre el legado del “Chueco” Sproat en sus tres etapas como jugador del club.

Nacido en La Plata, el 10 de marzo de 1988 (38 años), el mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima forjó toda su carrera en el ascenso -a excepción de Sports Boys, de la Primera División de Perú-, comenzando en El Porvenir y pasando por Tristán Suárez hasta su primer ciclo en Brown de Adrogué , entre 2012 y 2016, con dos ascensos a la Primera Nacional . Entre 2020 y 2022 escribió su segundo paso, para retornar finalmente en 2024, donde se desempeña hasta la actualidad, procedente de Talleres de Perico.

Matías Sproat: goles que se recuerdan

En la temporada 2012/13, la del primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, Matías Sproat comenzó a ser decisivo con su aporte goleador. En la última fecha del torneo, Brown de Adrogué necesitaba vencer a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. El Chueco saltó a la cancha a los 58 minutos por Martín Fabro y, seis más tarde, marcó el 1-0.

Frente a Platense, primer rival en el Reducido, se repitió la historia. El Tricolor perdía en Adrogué, ingresó a los 60 minutos por Guillermo Esteban y nueve más tarde puso el 1-1. En la revancha, Jonatan Tridente (con otro 1-1), a los 85 minutos, llevó la llave a los penales (3-2).

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En el debut de Brown de Adrogué en la Primera Nacional 2013/14, el fixture le marcó Independiente, que venía de descender, en Avellaneda. Quién puso el 2-1 final: Matías Sproat, a los 62 minutos, para el triunfo más importante en la historia de la institución.

Categoría para la Primera B

Después de nueve temporadas, Brown de Adrogué bajó a la Primera B. Pero, el “10” eligió quedarse, jugó la temporada 2025 y renovó hasta diciembre de 2026. Aun en las malas, el sentimiento por el club no se negocia y es dónde hay que estar más fuerte que nunca.

El año pasado, en Libertad, clavó un golazo infernal frente a Ferro Carril Midland apenas cruzó la mitad de cancha. Y, este año, repitió en el estadio Lorenzo Arandilla contra Comunicaciones. La magia está intacta y es la misma que tendrá que acompañar al equipo de Jorge Vivaldo en la segunda rueda para eyectar a Brown de Adrogué de la preocupante situación que lo aqueja.