Brown de Adrogué, con bono para los próximos partidos como local

Brown de Adrogué se encuentra en una situación apremiante en el Torneo de Primera B , a tres puntos de la zona de descenso, pero con amplio margen para mejorar y aspirar al objetivo de clasificar al Torneo Reducido, todo un reto para Jorge Vivaldo.

En las próximas cinco fechas, el Tricolor jugará cuatro partidos en casa en un lapso de 25 días. Para el hincha es motivo de satisfacción ver a su equipo más seguido en el estadio Lorenzo Arandilla , pero para la dirigencia de Brown de Adrogué representa un desafío económico grande, ya que mantener cada jornada de local representa un esfuerzo muy importante para el club.

Por ese motivo, desde el club emitieron un comunicado anunciando las medidas que se tomarán a partir de este sábado, cuando el equipo de Jorge Vivaldo reciba a Argentino de Quilmes por la 21º fecha del campeonato.

“Para poder acompañar y paliar parte de esos gastos ligados a los operativos policiales, en los próximos partidos de local vamos a implementar un bono para todos los que ingresen al estadio. Es un aporte que pedimos a la familia Tricolor para cubrir una pequeña porción de los costos vinculados a la seguridad que genera jugar en casa”, informaron desde el club a los socios/as, hinchas y simpatizantes del equipo de Adrogué.

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En otro párrafo del texto, se hace mención al difícil momento económico y al sentimiento de la gente. “Sabemos que detrás de cada aporte hay un hincha, una familia y una historia ligada a estos colores. Y sabemos que el momento no es fácil para nadie. Pero, también sabemos que cuando Brown necesita, su gente está. Porque el club se sostiene entre todos, fecha a fecha. Y cuando el club lo necesita, el hincha del Trico dice presente”.

El club lanzó un bono obligatorio de $5 mil, que se pondrá a la venta en calle Bartolomé Cerretti, el sábado desde las 14, una hora antes del inicio del partido. Misma modalidad se implementó ante Deportivo Merlo y Talleres de Escalada. Quienes deseen comprarlo antes deberán acercarse a la Sede Social, este viernes en el horario de 14 a 18. Además, cada bono participará de sorteos y premios durante los entretiempos de cada partido.

Platea Brown de Adrogué Brown de Adrogué jugará cuatro partidos de local en menos de un mes.

Los próximos de Brown de Adrogué

El partido frente a Argentino de Quilmes marcará el cierre de la primera rueda de la Primera B. Luego, Brown de Adrogué recibirá a Flandria, en el comienzo de la segunda rueda. Y, luego de visitar a Deportivo Armenio, en Ingeniero Maschwitz, tendrá otros dos partidos en el estadio Lorenzo Arandilla: Atlético Ituzaingó y Deportivo Laferrere.

Importante seguidilla para engrosar la cosecha de puntos en Adrogué. Hasta el momento logró el 22.22% de los puntos, producto de un triunfo, tres empates y cinco derrotas. Es el peor equipo “local”, apenas superado por Atlético Ituzaingó con 23.33% (1G 4E 5P) y un partido más.