Brown de Adrogué presentó a Lucas Baldunciel como refuerzo

Lucas Baldunciel se transformó en refuerzo de Brown de Adrogué . El experimentado extremo de 34 años se sumó al plantel de Jorge Vivaldo para afrontar lo que resta de la temporada de la Primera B. Viene de tener un fugaz paso por San Telmo.

De esta manera, el Tricolor comenzará a potenciar su juego por las bandas con la llegada del Chucky Baldunciel, que se transformará en uno de los referentes del ataque de un equipo que anotó 10 goles en 20 fechas.

En casa. Vivaldo: "Estoy feliz de estar en Brown de Adrogué"

“Hoy fue mi primer entrenamiento, muy contento, con ganas, la verdad que me encontré con un grupo increíble de buena gente. Un muy lindo club, ya lo conocía, así que nada, a ponerme a punto y estar en cancha dentro de poco”, fueron las primeras palabras del nuevo refuerzo en la práctica de este jueves. Su vínculo con Brown de Adrogué será hasta diciembre de 2027.

A comienzos de temporada firmó en San Telmo, equipo de la Primera Nacional , pero tuvo poco rodaje. Fue titular frente a Deportivo Morón (59 minutos) e ingresó contra Mitre de Santiago del Estero (7m.). Después fue dos veces más al banco y en el resto de los partidos no fue convocado.

Dos períodos en Temperley

Iniciado futbolísticamente en Nueva Chicago, Lucas Baldunciel jugó en Temperley durante dos períodos. En la temporada 2019/20 sería titular al mando de Cristian Aldirico, pero consiguió su mejor versión con la llegada de Walter Perazzo, anotando goles importantes y siendo pieza clave del equipo hasta que se suspendieron los torneos por la pandemia.

Luego de dos experiencias internacionales en Real Tomayapo (Bolivia) y Motagua (Honduras), regresó al Gasolero -dirigido por José María Bianco- para la segunda parte de 2022. En 2024 alcanzó los 100 partidos en el club y convirtió los dos goles Brown de Adrogué (2-2), en el estadio Lorenzo Arandilla.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Almagro fueron otros dos clubes de su carrera. Ahora, el nuevo desafío de Lucas Baldunciel será Brown de Adrogué, donde buscará sumar su aporte para sacar al equipo del fondo de la tabla, despreocuparse por el descenso y pelear por entrar al Torneo Reducido.

Qué viene para Brown de Adrogué

Tras el triunfo ante Sportivo Dock Sud, que cortó con tres derrotas consecutivas y cinco fechas sin victorias, Brown de Adrogué recibirá este sábado a Comunicaciones, desde las 15, televisado por LPF Play.

El encuentro será dirigido por Jonathan Barrios, secundado por Arnaldo Melgarejo y Valentino Gaillard. Cuarto árbitro: Matías Ansede.