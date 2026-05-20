La arenga de Matías Sproat para revertir el mal momento de Brown de Adrogué

Luego de una serie con victoria y dos empates, Brown de Adrogué perdió frente a Deportivo Camioneros y quedó cerca de los puestos de descenso en la Primera B. Situación comprometida que el volante Matías Sproat quiere revertir en los próximos partidos a jugarse de local.

El triunfo ante Villa San Carlos había sacado a Brown de Adrogué de la zona roja, pero luego sumó dos igualdades, en el clásico contra San Martín, en Burzaco, y frente a Sportivo Italiano. Con la caída en Esteban Echeverría se volvió a complicar. Con 15 puntos está tres arriba del equipo de la localidad de Berisso.

Mucho color, poco juego. En Burzaco, el clásico entre San Martín y Brown de Adrogué terminó sin goles

Matías Sproat , con toda su experiencia, reveló en diálogo con Cadena Tricolor que hay que “mirar para adelante” para cambiar la imagen. “No queda otra que seguir laburando, mirar para adelante, el viernes tenemos un partido que es muy difícil y vamos a salir a ganar para poder revertir esta situación”, afirmó.

Este viernes, a las 19, el equipo de Jorge Vivaldo recibirá a Deportivo Merlo (23 puntos) y el próximo miércoles 26 -en el mismo horario- hará lo propio ante Talleres de Escalada , por la 5º fecha postergada por el paro dispuesto por la AFA en repudio a las denuncias judiciales e investigaciones fiscales impulsadas por ARCA contra sus principales directivos.

Camioneros vs. Brown de Adrogué Matías Sproat en el sorteo.

Con vistas a los próximos partidos, Matías Sproat consideró que Deportivo Merlo representará “la primera revancha en casa” y que “hay que ganar para poder salir de esta situación” con respecto al descenso. “Tenemos dos partidos de local, pero primero vamos a ir por el del viernes”. En ese sentido, señaló que el equipo deberá mostrar “fortalezas” para afrontar este presente no deseado.

Matías Sproat analizó la derrota

Un gol de Sergio Díaz, a escasos ocho minutos del final del partido, decretó la suerte de Brown de Adrogué en el estadio Hugo Moyano. “Si hubo un equipo que propuso y que le metió todo el tiempo fuimos nosotros. Por ahí no generamos muchas situaciones, pero les manejamos la pelota. Ellos las únicas que tuvieron fueron de córner y una la metieron”, se lamentó el capitán.

“Vamos a corregir para achicar el margen de error y esos detalles porque son cosas que te definen partidos”, fue la autocrítica del oriundo de La Plata.