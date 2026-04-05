Matías Sproat, sobre el presente de Brown de Adrogué: "Somos conscientes de..."

Brown de Adrogué sigue penando en el torneo de la Primera B . Luego de la derrota ante Villa Dalmine por 4 a 1, el Tricolor no puede salir de los últimos puestos en la tabla de posiciones, acumuló su tercera derrota consecutiva y se encuentra a un punto de la zona del descenso.

En ese panorama adverso, uno de los referentes opinó sobre esta crisis de la cual no puede salir el conjunto de Adrogué. Para Matías Sproat , el equipo no estuvo a la altura y hay que empezar a ganar para tratar de dejar atrás los malos resultados que ubicaron al equipo en una situación que no se imaginaban al comienzo de la temporada.

El conjunto Tricolor suma 6 puntos sobre 8 partidos disputados, de los cuales obtuvo un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. Convirtió 4 goles y le anotaron 13. Solamente supera a Villa San Carlos e Ituzaingo en la tabla de posiciones y es uno de los equipos más goleados de la categoría junto a Flandria.

A propósito, Matías Sproat analizó el duro presente y sostuvo: "Somos conscientes de que hoy en día no estamos a la altura de lo que merece este club. Cuando regalas 45 minutos en esta categoría no te alcanza para pelear. Tenemos que sacar esto adelante como sea, duele pero hay que dar vuelta la página. Tenemos que entender que esta situación es muy dura, pero se sale con trabajo, no hay otra".

Asimismo, profundizó: "Tenemos que hacer autocrítica, en lo personal y en lo grupal. Estamos con mucha bronca con nosotros mismos. Hay muchas formas de perder pero no le estamos encontrando la vuelta, regalamos en todo momento, en cada sector de la cancha y en esta categoria no se puede regalar nada".

Un sólo triunfo para Brown de Adrogué en 8 partidos

Brown de Adrogué solamente ganó un partido ante Laferrere por 1 a 0 por la fecha número 4. Sin embargo, las últimas tres jornadas fueron catastróficas, ya que cayó ante Excursionistas por 1 a 0, Arsenal por 4 a 0 y Villa Dalmine por 4 a 1. Recibió 9 goles en tres partidos y el descenso acecha.

"Después del partido que hicimos hoy lo único que podemos hacer es pedir disculpas. No estamos dando lo que tenemos que dar. Se que nosotros no somos esto, pero hay que empezar a hablar adentro de la cancha. No podemos dar esta imagen y mucho menos de local. Como uno de los referentes y de los más grandes doy la cara por el equipo y me hago cargo de este momento", aseguró Sproat.

Además, opinó sobre su salida del equipo ante Villa Dálmine: "Me tocó salir y fue por una cuestión táctica para acomodar la mitad de la cancha. Todo lo que sea para bien del equipo bienvenido sea, no tengo problema en salir del equipo", afirmó.

En la próxima fecha, Brown de Adrogué visitará a la UAI Urquiza y luego será local de Real Pilar en el Lorenzo Arandilla. El Tricolor debe empezar a levantar si es que no quiere sufrir con el descenso que acecha.