domingo 05 de abril de 2026
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3 de abril de 2026
No logra levantar.

Otra dura goleada en contra para Brown de Adrogué en su casa

El Tricolor cayó por 4-1 ante Villa Dálmine en el estadio Lorenzo Arandilla por la fecha 9 y sufrió su tercera derrota en fila en la Primera B.

Brown sufrió una nueva derrota en su casa.

Brown sufrió una nueva derrota en su casa.

Brown de Adrogué no transita un buen momento en la Primera B y este viernes recibió otro duro golpe. De local, perdió por 4-1 ante Villa Dálmine por la fecha 9 del Torneo Apertura y sigue sin poder ganar en el estadio Lorenzo Arandilla.

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En esta oportunidad, el Tricolor fue superado de principio a fin por el conjunto de Campana, que dominó las acciones y rápidamente acomodó el trámite a su favor para escalar al segundo puesto de la tabla de posiciones.

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Un tiempo le alcanzó a Villa Dálmine para ganarle a Brown de Adrogué

Antes de los 25 minutos del primer tiempo, el conjunto de Campana ya ganaba por 2-0 y eso facilitó su trabajo en el Lorenzo Arandilla. A los 10, con un gol de cabeza, Agorreca abrió el marcador y a los 21, tras una buena jugada, Torres marcó el primero de su cuenta personal.

Esto modificó los planes de Tricolor, que tuvo que salir a dar vuelta la historia y dejó espacios para que la visita aprovechó muy bien. Y a los 39, luego de un par de aproximaciones del local, Torres marcó el 3-0 para sentenciar el pleito.

En el inicio del complemento, Brown insinuó recuperarse con el descuento de Roble, pero sólo duró un minuto. Es que tras sacar del medio, Villa Dálmine volvió a convertir, esta vez por intermedio de Ponzo, y así le puso cifra definitiva a una nueva derrota del conjunto de Adrogué.

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