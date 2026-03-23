Jorge Vivaldo, un viejo conocido que retornó a Brown de Adrogué

Brown de Adrogué se movió rápido tras la renuncia de Pablo Nieva y anunció el retorno de Jorge Vivaldo para la presente temporada de Primera B . El “Flaco”, que dirigió al Tricolor en la parte final de la Primera Nacional 2024, no pudo evitar el descenso en el desempate ante Atlético de Rafaela, en Junín.

El oriundo de Luján , que después de su primera experiencia en Brown de Adrogué tuvo dos pasos por el exterior y otro en el ascenso argentino, dejó una muy buena impresión a pesar de la pérdida de categoría y, tras demorar la definición de su continuidad aceptó marcharse al fútbol peruano.

Ya está el sucesor Jorge Vivaldo es el nuevo DT de Talleres de Escalada

En esta ocasión, el exarquero y exDT de Temperley , entre otros clubes, estará acompañado por Carlos Cardozo (ayudante de campo), Martín Vivaldo y Agustín Delfino (ambos preparadores físicos) y Leonardo Torrico (continúa como entrenador de arqueros). “Le damos la bienvenida al ‘Flaco’ y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa que comienza”, informó el club.

Vivaldo tomó Brown de Adrogué el 27 de julio de 2024, luego de nueve partidos con Juan Ignacio Brown en el banco. Debutó como local ante Chaco For Ever (0-0). Fueron 14 partidos disputados en la Fase Regular, más el desempate con la Crema, con un saldo de cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas.

Flaco Vivaldo Segunda etapa de Jorge Vivaldo en Adrogué.

Sus triunfos más resonantes fueron contra Colón (2-0) en Santa Fe, y Gimnasia y Tiro (1-0), en Salta. Como local ante Atlético de Rafaela (1-0) –cortando una racha de 14 partidos sin sumar de a tres puntos- y Defensores Unidos de Zárate (2-1), los dos rivales con los que peleó la permanencia.

Tres clubes y regreso al Tricolor

El 23 de noviembre, Brown de Adrogué confirmó la salida del entrenador, cuando tenía avanzada su continuidad al frente del plantel. Le dio prioridad a una oferta desde Perú y dirigió al Club Deportivo Los Chankas.

Tras un breve paso por el club de la provincia de Andahuaylas, Jorge Vivaldo fue anunciado el 28 de mayo de 2025 como nuevo DT de Talleres de Escalada, en reemplazo de Martín Rolón -este fin de semana fue despedido de Defensores Unidos de Zárate-. Como en Adrogué, no lo pudo salvar del descenso.

A una semana del comienzo de la pretemporada 2026 de la Primera B, dejó el Albirrojo, en el que días más tarde asumió Lucas Licht, su exayudante de campo. Vivaldo voló rumbo hacia Arabia Saudita, donde condujo al Al-Bukiryah F.C.