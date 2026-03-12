A qué apostó Lucas Licht para la temporada de Talleres de Escalada

Talleres de Escalada pasó por todos los resultados posibles en las primeras fechas de la Primera B . El equipo de Lucas Licht se hizo fuerte de local con dos victorias y sumó un empate fuera de Remedios de Escalada, posicionándose a tres unidades de los líderes Excursionistas y Sportivo Italiano.

Su entrenador, al margen de lo estadístico, resaltó el “grupo” que se formó, ya que eso será la base para “pelear cosas importantes“, a lo largo del año.

“Uno busca el grupo en lo humano, más allá de lo futbolístico. Tenemos un grupo bien predispuesto, que trabaja, que van al 100% en lo que uno dice. Lo más lindo para un técnico es ver en el vestuario a todos contentos. Más allá de los que juegan, los que no están unidos. Se formó un grupo que es una familia, que tiramos todos para adelante”, destacó el DT del Albirrojo.

La idea que tiene uno es pelear ahí arriba. Somos un club grande la categoría y mentalizarnos que de acá al final tenemos que ser regular y poder pelear hasta el objetivo principal

Licht, con una extensa carrera como futbolista y en sus primeros pasos como técnico, busca volcar sus conocimientos a partir del trabajo grupal. “Creo que me baso mucho en eso, cuando formas buenos grupos se consiguen cosas muy importantes. Me pasó como jugador y trato de llevarlo como técnico. Logramos tener un gran grupo humano, que está convencido de lo que quiere”, dijo.

Lucas Licht El "Bochi" Licht valoró el grupo de jugadores de Talleres de Escalada.

En las primeras cuatro fechas, Talleres de Escalada empató con Defensores Unidos (0-0) en Zárate, venció a Argentino de Quilmes (1-0), perdió contra Flandria (0-1) en Jáuregui y derrotó a Deportivo Armenio (2-1).

Para qué está Talleres de Escalada

“Lo veo bien -a Talleres-, somos un equipo y un club donde tenemos que ser protagonistas y lo estamos haciendo. Tratar de imponernos en cada cancha, a veces nos sale bien, a veces no como uno quiere, pero es la actitud de este equipo. Si hemos jugado bien, lindo, o no, la actitud no se negocia”, agregó.

Para el “Bochi” Licht, lograr uno de los dos ascensos para volver a la Primera Nacional es uno de los objetivos: “La idea que tiene uno es pelear ahí arriba. Somos un club grande la categoría y mentalizarnos que de acá al final tenemos que ser regular y poder pelear hasta el objetivo principal”.

En cuanto a lo futbolístico, el oriundo de Berisso aclaró que “nos está faltando ser más precisos en terminación de jugadas. Veníamos de una derrota en un partido parejo donde podíamos haber sacado un punto con Flandria. Teníamos que demostrarle a la gente y al grupo mismo que estamos bien”.