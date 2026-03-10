martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026
AFA.

Chiqui Tapia lanzó LPF Play: qué partidos podrán verse gratis en la nueva plataforma

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, realizó el lanzamiento oficial de LPF Play, que priorizará contenidos que antes no contaban con una cobertura masiva.

Chiqui Tapia lanzó LPF Play.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia encabezó el lanzamiento de la LPF Play, la plataforma de streaming en la que se se podrá ver el Torneo Proyección, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Selección Femenina y el Futsal, ofreciendo acceso gratuito a gran parte de los contenidos que antes no tenían cobertura masiva.

El sitio, que contaba con resúmenes, conferencias y algunos partidos, amplía de esta manera su alcance y promete emitir progresivamente todas las categorías que integran el fútbol argentino. De esta manera, los partidos del ascenso de Los Andes, Temperley, Talleres de Escalada y Brown de Adrogué podrán verse sin costos.

¿Qué dijo?

De luto.

En tanto, la Liga Profesional de Fútbol, donde participan Banfield y Lanús, queda exceptuada de este emprendimiento, ya que los derechos de exclusividad continúan vigentes con TNT Sports y ESPN hasta 2030.

Los Andes Fútbol
La Primera Nacional tendrá prioridad en LPF Play.

La iniciativa tiene como objetivo centralizar las transmisiones y expandir la cobertura a los torneos previamente mencionados, que antes tenían exposición limitada. El acceso es gratuito y se realiza a través de la página oficial, siendo compatible con dispositivos móviles, tablets y computadoras.

Qué partidos podrán verse por LPF Play

De acuerdo al anuncio oficial, LPF Play comenzará con un despliegue escalonado, priorizando la Primera Nacional (Fase 1), seguida por las inmediatas categorías de Primera B y C (fase 2). Posteriormente se le dará el espacio correspondiente al Torneo Federal, Fútbol Juvenil y Futsal (Fase 3).

Con respecto al impacto generado, Claudio “Chiqui” Tapia detalló que “se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones, 353 goles transmitidos y 1517 jugadores transmitidos”.

Banfield Torneo Proyección
El Torneo Proyección continuará en la plataforma.

La nueva plataforma permite seguir estadísticas, goles y jugadores en tiempo real, proporcionando resúmenes de partidos anteriores para aquellos usuarios que no pueden prenderse a las transmisiones en vivo. Estos mismos podrán crear una cuenta para recibir notificaciones y configurar alertas personalizadas de su equipo favorito.

Fragmentos del discurso de Chiqui Tapia

“Es un momento muy importante para el fútbol argentino. Es un hito más para la historia, esto es un antes y un después. Con mucha hombría y capacidad empezamos a soñar hace mucho tiempo, con las primeras transmisiones de la LPF Play, con el canal de streaming de la AFA. Y acá están los hombres que tomaron las decisiones que tenían que tomar, para que el fútbol vuelva a ser de los clubes”, afirmó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

También remarcó que “hoy tenemos el fútbol dentro del fútbol. Hoy podemos ver a nuestros equipos del ascenso cuando juegan en los diferentes lugares de nuestro país. Hasta el año pasado no se podía, siempre pasaba algo. Se cortaba. Hoy sí se puede, hemos hecho 11 partidos en simultáneo. Se puede ver el fútbol de noche, el fútbol femenino. Los dirigentes están haciendo todo para que los clubes crezcan en lo edilicio”.

