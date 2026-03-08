Chiqui Tapia anunció un nuevo torneo de AFA: podría jugarlo Arsenal de Llavallol

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino , Claudio Chiqui Tapia , encabezó una jornada histórica en Córdoba, donde anunció la creación de un nuevo torneo para el 2027. El dirigente máximo del fútbol argentino oficializó una serie de medidas que buscan profundizar la profesionalización y la visibilidad de las categorías de ascenso.

Entre los equipos que podrían llegar a participar del nuevo torneo de la AFA, se encuentra Arsenal de Llavallol . El club de Lomas de Zamora está en una etapa de reconstrucción, ya participó del último Torneo Regional Amateur y lucha por volver a los primeros planos.

Uno de los anuncios más destacados del presidente de la AFA fue el lanzamiento de la plataforma de streaming LPF Play, programado para este lunes. Según explicó Tapia, esta herramienta de streaming permitirá que los hinchas de todo el país puedan seguir en vivo y de forma gratuita categorías que históricamente tuvieron problemas para su cobertura.

Entre los contenidos incluidos se encuentran el fútbol femenino (selección y torneo local), futsal, Torneo Federal, Primera Nacional y el Torneo Proyección de Reserva de la Liga Profesional. El dirigente subrayó que los partidos se podrán seguir de "punta a punta" en el país, haciendo hincapié en que los socios de los clubes como Colón de Santa Fe o Los Andes , por ejemplo, no podían seguir a sus equipos por falta de señales disponibles.

claudio tapia Chiqui Tapia habló sobre la plataforma LPF Play.

Impacto económico y paridad entre los clubes del ascenso

En un movimiento que despertó una ovación cerrada, Tapia confirmó que a partir del próximo torneo los clubes del Federal A recibirán la misma retribución económica por derechos de televisión que actualmente perciben los equipos de la Primera B Metropolitana. “Somos solidarios con todas las categorías. A partir del lunes, los derechos vuelven a ser de los dirigentes y para los clubes”, sentenció, marcando un hito en la redistribución de los ingresos que genera la casa madre del fútbol.

De esta manera, instituciones como Talleres de Escalada y Brown de Adrogué tendrán los mismos ingresos que San Martín de Mendoza o Douglas Haig de Pergamino, por ejemplo.

El nuevo torneo impulsado por la AFA

Durante un fin de semana en el que el fútbol argentino se encuentra de paro en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva, Claudio Tapia volvió a reivindicar el carácter federal del deporte en nuestro país.

Sobre el final del encuentro, le informó a los presentes la creación de un nuevo campeonato: "Con mucho orgullo decimos que tenemos una Liga Profesional de 30 equipos. Nosotros asumimos el compromiso de ser solidarios con todas las categorías. Decirles que los derechos del fútbol argentino vuelven a ser para los clubes del fútbol argentino. Para terminar, decirles gracias a cada uno de los dirigentes que representan a los clubes de todo nuestro país. Y hay una segunda noticia: vamos a jugar un nuevo torneo profesional federal".

"Cada provincia tendrá un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que lanzaremos este año. Cada equipo que represente a su provincia tendrá ocho contratos profesionales pagos por la AFA, como ocurrió con el fútbol femenino cuando comenzó su profesionalización. Al fútbol femenino lo vamos a ayudar profesionalizándolo, llevamos cinco años aportando para que el fútbol femenino siga creciendo", explicó.

Pese a que no dio más detalles acerca del flamante campeonato, se espera que en los próximos meses el ente madre del fútbol argentino explique cómo será el formato y cuáles serán los equipos participantes.