La AFA definió cuándo se jugará la fecha 4 de la Primera Nacional

En el predio que la AFA tiene en Ezeiza se reunieron los dirigentes.
La AFA confirmó el paro de este fin de semana en todas las categorías del fútbol argentino durante la última reunión del Comité Ejecutivo y reprogramó los encuentros que debían disputarse entre el 5 y 8 de marzo, entre ellos los de la Primera Nacional, categoría en la que juegan Los Andes y Temperley.
Los dirigentes, encabezados por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, decidieron que la fecha 4 de la máxima categoría del ascenso se juegue una vez terminada la primera rueda y en medio del mini receso de invierno de dos semanas.
De esta manera, los partidos correspondientes a la jornada que debía jugarse entre viernes y domingo se disputarán entre el 19, 20 y 21 de junio, o sea durante el fin de semana de descanso entre la primera y la segunda rueda.
Cómo sigue la acción para Los Andes y Temperley
Con esta resolución, la AFA definió que el campeonato de la Primera Nacional mantenga el cronograma que se había estipulado antes del inicio de la temporada.
De esta manera, los próximos partidos del Milrayitas y del Gasolero serán los que corresponden a la fecha 5 del campeonato.
Los partidos postergados hasta la finalización de la primera rueda son éstos: el encuentro de visitante que Los Andes tiene que disputar ante Deportivo Madryn y el partido de local que Temperley tiene que jugar ante San Martín de Tucumán.