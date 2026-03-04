La AFA definió cuándo se jugará la fecha 4 de la Primera Nacional

En el predio que la AFA tiene en Ezeiza se reunieron los dirigentes.

La AFA confirmó el paro de este fin de semana en todas las categorías del fútbol argentino durante la última reunión del Comité Ejecutivo y reprogramó los encuentros que debían disputarse entre el 5 y 8 de marzo, entre ellos los de la Primera Nacional , categoría en la que juegan Los Andes y Temperley .

Los dirigentes, encabezados por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, decidieron que la fecha 4 de la máxima categoría del ascenso se juegue una vez terminada la primera rueda y en medio del mini receso de invierno de dos semanas.

De esta manera, los partidos correspondientes a la jornada que debía jugarse entre viernes y domingo se disputarán entre el 19, 20 y 21 de junio, o sea durante el fin de semana de descanso entre la primera y la segunda rueda.

Con esta resolución, la AFA definió que el campeonato de la Primera Nacional mantenga el cronograma que se había estipulado antes del inicio de la temporada.

estadio eduardo gallardon los andes Por decisión de la AFA, Los Andes jugará dos partidos seguidos de local.

De esta manera, los próximos partidos del Milrayitas y del Gasolero serán los que corresponden a la fecha 5 del campeonato.

Los de Leonardo Lemos volverán a ser locales tras la derrota ante Defensores de Belgrano y el sábado 14 recibirán a Central Norte, de Salta. Los de Nicolás Domingo, en tanto, jugarán otra vez de visitante luego de la caída ante Atlético de Rafaela y el domingo se medirán con Gimnasia y Tiro, en Salta.

Los partidos postergados hasta la finalización de la primera rueda son éstos: el encuentro de visitante que Los Andes tiene que disputar ante Deportivo Madryn y el partido de local que Temperley tiene que jugar ante San Martín de Tucumán.