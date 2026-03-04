miércoles 04 de marzo de 2026
Escribinos
4 de marzo de 2026
Lo que se viene.

La AFA definió cuándo se jugará la fecha 4 de la Primera Nacional

En sintonía con la decisión tomada para la Liga Profesional, también se reprogramaron los partidos del ascenso, entre ellos los de Los Andes y Temperley.

En el predio que la AFA tiene en Ezeiza se reunieron los dirigentes.

En el predio que la AFA tiene en Ezeiza se reunieron los dirigentes.

La AFA confirmó el paro de este fin de semana en todas las categorías del fútbol argentino durante la última reunión del Comité Ejecutivo y reprogramó los encuentros que debían disputarse entre el 5 y 8 de marzo, entre ellos los de la Primera Nacional, categoría en la que juegan Los Andes y Temperley.

Los dirigentes, encabezados por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, decidieron que la fecha 4 de la máxima categoría del ascenso se juegue una vez terminada la primera rueda y en medio del mini receso de invierno de dos semanas.

Lee además
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Fin del misterio.

La AFA ratificó el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura: se disputará el 3 de mayo
El Gobierno quiere denunciar a la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria”. 
Conflicto.

La nueva denuncia que el Gobierno estudia hacer contra la AFA

De esta manera, los partidos correspondientes a la jornada que debía jugarse entre viernes y domingo se disputarán entre el 19, 20 y 21 de junio, o sea durante el fin de semana de descanso entre la primera y la segunda rueda.

Cómo sigue la acción para Los Andes y Temperley

Con esta resolución, la AFA definió que el campeonato de la Primera Nacional mantenga el cronograma que se había estipulado antes del inicio de la temporada.

estadio eduardo gallardon los andes
Por decisión de la AFA, Los Andes jugará dos partidos seguidos de local.

Por decisión de la AFA, Los Andes jugará dos partidos seguidos de local.

De esta manera, los próximos partidos del Milrayitas y del Gasolero serán los que corresponden a la fecha 5 del campeonato.

Los de Leonardo Lemos volverán a ser locales tras la derrota ante Defensores de Belgrano y el sábado 14 recibirán a Central Norte, de Salta. Los de Nicolás Domingo, en tanto, jugarán otra vez de visitante luego de la caída ante Atlético de Rafaela y el domingo se medirán con Gimnasia y Tiro, en Salta.

Los partidos postergados hasta la finalización de la primera rueda son éstos: el encuentro de visitante que Los Andes tiene que disputar ante Deportivo Madryn y el partido de local que Temperley tiene que jugar ante San Martín de Tucumán.

Temas
Seguí leyendo

La AFA ratificó el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura: se disputará el 3 de mayo

La nueva denuncia que el Gobierno estudia hacer contra la AFA

Liberaron en Venezuela a Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

Dolor por la muerte de un dirigente de AFA: los mensajes de Los Andes y Temperley

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lanús quiere festejar en casa y seguir con la fiesta.
En la Fortaleza.

Lanús se quiere aprovechar de Boca Juniors para seguir de fiesta

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tato Algorta, ganador de Gran Hermano.
Susto.

Santiago Algorta de Gran Hermano sufrió un accidente en Uruguay: cómo se encuentra