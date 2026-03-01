Temperley perdió ante Atlético Rafaela y le dijo adiós al invicto en la Primera Nacional

Live Blog Post

Temperley cayó ante Atlético Rafaela y le dijo adiós a su invicto en la Primera Nacional

Temperley cayó por 1 a 0 ante Atlético Rafaela por la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional. El único gol del partido lo anotó Martiniano Moreno en la primera parte para la Crema y, de esta manera, el Gasolero perdió su invicto en el campeonato.

En un partido de trámite parejo, Temperley pagó caro un error en defensa y así se decretó su primera caída en el torneo. Después de tres fechas, el equipo dirigido por Nicolás Domingo perdió el invicto en el campeonato. Con un buen despliegue de mitad de cancha para adelante, el Gasolero contó con chances en el primer tiempo, pero no estuvo fino a la hora de convertir.

En el segundo tiempo, el ingresado Facundo Kruger tuvo ocasiones para empatarlo pero chocó contra sus imprecisiones en ataque. De todos modos, Ezequiel Mastrolía salvó a Temperley de una diferencia aún mayor en el marcador.

Con este resultado, el conjunto de Turdera suma 4 puntos en el torneo de la Primera Nacional y ahora deberá aguardar a cuando se reinicie el fútbol tras el paro para visitar a Gimnasia y Tiro de Salta el domingo 15 de marzo.