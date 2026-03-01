domingo 01 de marzo de 2026
Escribinos
1 de marzo de 2026
en vivo Primera derrota.

Temperley perdió ante Atlético Rafaela y le dijo adiós al invicto en la Primera Nacional

Temperley cayó por 1 a 0 con Atlético Rafaela, en lo que fue su primera derrota en el torneo. El Gasolero pagó caro un error y se fue con las manos vacías.

Temperley cae ante Rafaela al término del primer tiempo.

Temperley cae ante Rafaela al término del primer tiempo.

Temperley cae ante Rafaela al término del primer tiempo.

Temperley cae ante Rafaela al término del primer tiempo.

Atlético Rafaela y Temperley se enfrentan en el estadio Monumental.

Atlético Rafaela y Temperley se enfrentan en el estadio Monumental.

Atlético Rafaela y Temperley se enfrentan en el estadio Monumental.

Atlético Rafaela y Temperley se enfrentan en el estadio Monumental.

Temperley y una dura prueba ante Rafaela.

Temperley y una dura prueba ante Rafaela.

Temperley y una dura prueba ante Rafaela.

Temperley y una dura prueba ante Rafaela.

Temperley no puede con Rafaela.

Temperley no puede con Rafaela.

Temperley no puede con Rafaela.

Temperley no puede con Rafaela.

Temperley cayó ante Rafaela.

Temperley cayó ante Rafaela.

Temperley cayó ante Rafaela.

Temperley cayó ante Rafaela.

EN VIVO

Live Blog Post

Temperley cayó ante Atlético Rafaela y le dijo adiós a su invicto en la Primera Nacional

Temperley cayó por 1 a 0 ante Atlético Rafaela por la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional. El único gol del partido lo anotó Martiniano Moreno en la primera parte para la Crema y, de esta manera, el Gasolero perdió su invicto en el campeonato.

En un partido de trámite parejo, Temperley pagó caro un error en defensa y así se decretó su primera caída en el torneo. Después de tres fechas, el equipo dirigido por Nicolás Domingo perdió el invicto en el campeonato. Con un buen despliegue de mitad de cancha para adelante, el Gasolero contó con chances en el primer tiempo, pero no estuvo fino a la hora de convertir.

En el segundo tiempo, el ingresado Facundo Kruger tuvo ocasiones para empatarlo pero chocó contra sus imprecisiones en ataque. De todos modos, Ezequiel Mastrolía salvó a Temperley de una diferencia aún mayor en el marcador.

Con este resultado, el conjunto de Turdera suma 4 puntos en el torneo de la Primera Nacional y ahora deberá aguardar a cuando se reinicie el fútbol tras el paro para visitar a Gimnasia y Tiro de Salta el domingo 15 de marzo.

derrota de temperley
Temperley cayó ante Rafaela.

Temperley cayó ante Rafaela.

Live Blog Post

Final del partido

Temperley no pudo ante Atlético Rafaela y cayó por 1 a 0 por la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional.

Live Blog Post

Se salvó Rafaela en la última del partido

Gran cabezazo de Facundo Kruger que pasó cerca y no pudo ser el empate para Temperley.

Live Blog Post

Mastrolía salvó a Temperley

El arquero del Gasolero fue clave para tapar un mano a mano y evitar la caída de su arco. Temperley tiene una vida más.

Live Blog Post

Del empate a casi la caída de su arco

Facundo Kruger tuvo la igualdad para Temperley y en la réplica Lucas Albertengo estrelló su remate en el palo. Casi pone el 2 a 0 para Atlético Rafaela.

Live Blog Post

Dos cambios en Temperley

Ingresaron Facundo Kruger y Franco Benítez por Gabriel Esparza y Fernando Brandán

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Temperley va en búsqueda del empate ante Atlético Rafaela en el estadio Monumental.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Temperley pierde 1 a 0 con Atlético Rafaela al término de los primeros 45 minutos.

gasolero vs. crema
Temperley no puede con Rafaela.

Temperley no puede con Rafaela.

Live Blog Post

Temperley va con todo por el empate

El Gasolero busca la igualdad. Tuvo una buena chance para empatarlo con un centro desde la izquierda que conectó Lucas Angelini de cabeza, pero no pudo marcar la igualdad.

Live Blog Post

Gooool de Atlético Rafaela

Después de un gran centro de Enzo Wuaittier, llegó Martiniano Moreno para anticipar a Ezequiel Mastrolía y poner el 1 a 0 para el local. Pierde Temperley ante Atlético Rafaela.

Live Blog Post

Llegó Atlético Rafaela con la pelota parada

Luego de un tiro libre desde la derecha, conectó de cabeza Lucas Albertengo para enviar su disparo por arriba del travesaño. Fue una buena chance para la Crema.

Live Blog Post

Temperley tuvo la más clara para abrir el marcador

Ya con Lucas Richarte en cancha y recuperado, el mediocampista central disparó de media distancia y estuvo cerca de convertir el primero. Su remate se fue por arriba del travesaño.

Live Blog Post

Temperley con uno menos

Lucas Richarte sufrió un corte en el ojo que lo mantiene fuera del campo de juego. El Gasolero con diez momentáneamente.

Live Blog Post

Partido parejo en los minutos iniciales

Temperley busca ser profundo, pero por ahora no puede arrimar peligro hacia el arco contrario. Poca conexión entre Luciano Nieto, Gabriel Esparza y Fernando Brandán, los tres creativos del Gasolero. La Crema busca forzar el error en la salida del equipo dirigido por Nicolás Domingo.

Live Blog Post

Ya juegan Temperley y Atlético Rafaela

El Gasolero y la Crema se enfrentan por la tercera fecha de la Primera Nacional.

Live Blog Post

Ya se viene Temperley ante Atlético Rafaela

Formaciones confirmadas:

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Valentín Werro, Gian Nardelli, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gabriel Esparza, Luciano Nieto; Fernando Brandán, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Embed

Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Agustín Obando, Matías Pardo; Martiniano Moreno y Lucas Albertengo. DT: Iván Juárez.

Embed

Hora: 20.30

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Estadio: Monumental

TV: LPF Play

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Javier Milei, visiblemente exaltado en la apertura de sesiones ordinarias. 
Asamblea Legislativa.

Un Milei exaltado abrió las sesiones ordinarias en el Congreso