domingo 01 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
Sin clases.

Paro docente contra la reforma laboral: no habrá clases en Provincia

CTERA lanzó la iniciativa del paro docente y movilización para este lunes contra la reforma laboral y fue respaldada por otros sindicatos en todo el país.

Esperan gran acatamiento en el paro docente contra la reforma laboral.

El gremio docente reiteró su repudio a la reforma laboral a través de un comunicado: “Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional. La reforma laboral forma parte del plan de ajuste del gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

Plantean que la reforma laboral podría ser un retroceso en la economía más que un avance. 
Reforma laboral es "precarización del trabajo"

Y agregaron: “Esta reforma no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo. Se trata de una ofensiva que busca beneficiar a los sectores concentrados de la economía a costa del salario, la estabilidad laboral y la destrucción de la industria nacional”.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el paro por paro por mejoras salariales y contra la reforma laboral incluirá en muchas provincias el dictado de clases en la calle, para visibilizar el conflicto y los reclamos de los educadores.

La iniciativa de CTERA también fue respaldada por otros sindicatos como Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Provincias sin clases por el paro docente

Hasta el momento, las provincias confirmadas son aquellas en donde estaba previsto el inicio del ciclo lectivo para mañana lunes 2 de marzo: Buenos Aires (PBA y Ciudad Autónoma), Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Corrientes, Catamarca, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

Desde la CTERA sostienen que la sanción de la reforma “constituye un grave retroceso social y democrático. La aprobación profundiza la desigualdad y consolida un modelo de exclusión para millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”, subraya.

“Convocamos a continuar y profundizar la lucha en las calles, junto a las centrales sindicales y las organizaciones sociales, para defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales, y para rechazar toda política que implique pérdida de derechos”, indica el escrito firmado por la Junta Ejecutiva de la CTERA.

