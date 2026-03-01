Paro docente contra la reforma laboral: no habrá clases en Provincia

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó este el paro docente con movilización de este lunes contra de la reforma laboral que se convirtió en ley el viernes en el Senado. Iniciaban las clases en 16 distritos que abarcan a más de ocho millones de alumnos.

El gremio docente reiteró su repudio a la reforma laboral a través de un comunicado: “Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional. La reforma laboral forma parte del plan de ajuste del gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

Sin lucha. Ni paro ni movilización: la CGT le pide ayuda a la Justicia contra la reforma laboral

El análisis que preocupa. La reforma laboral: ¿modernización o retroceso para la economía?

Y agregaron: “Esta reforma no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo. Se trata de una ofensiva que busca beneficiar a los sectores concentrados de la economía a costa del salario, la estabilidad laboral y la destrucción de la industria nacional”.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el paro por paro por mejoras salariales y contra la reforma laboral incluirá en muchas provincias el dictado de clases en la calle, para visibilizar el conflicto y los reclamos de los educadores.

La iniciativa de CTERA también fue respaldada por otros sindicatos como Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Provincias sin clases por el paro docente

Hasta el momento, las provincias confirmadas son aquellas en donde estaba previsto el inicio del ciclo lectivo para mañana lunes 2 de marzo: Buenos Aires (PBA y Ciudad Autónoma), Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Corrientes, Catamarca, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

Desde la CTERA sostienen que la sanción de la reforma “constituye un grave retroceso social y democrático. La aprobación profundiza la desigualdad y consolida un modelo de exclusión para millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”, subraya.

“Convocamos a continuar y profundizar la lucha en las calles, junto a las centrales sindicales y las organizaciones sociales, para defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales, y para rechazar toda política que implique pérdida de derechos”, indica el escrito firmado por la Junta Ejecutiva de la CTERA.