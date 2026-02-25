Reforma laboral: la CGT no hará paro pero irá a la Justicia para declarar la "inconstitucionalidad".

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, confirmó que el lunes realizarán una presentación judicial contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno. De esta manera desestimaron la posibilidad de un nuevo paro general para este viernes, cuando se espera que el Senado convierta en ley el proyecto.
La estrategia ultra institucional de la CGT
La central busca declarar la "inconstitucionalidad" de la iniciativa. La presentación será en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle y estará acompañada de una movilización.
En rigor, la CGT da por aprobada la reforma laboral y su apuesta está en la Justicia. Las fuerzas de la central estarán puestas en realizar una importante movilización el lunes, que respalde la presentación judicial.
Los gremios que sí hacen el paro el viernes
La medida de fuerza será impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales en rechazo a la reforma laboral.
Esta medida incluirá una movilización al Congreso desde las 10 de la mañana, partiendo desde Avenida de Mayo y Salta. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”.