miércoles 25 de febrero de 2026
Escribinos
25 de febrero de 2026
Sin lucha.

Reforma laboral: la CGT no hará paro pero irá a la Justicia para declarar la "inconstitucionalidad"

La central gremial decidió no parar ni movilizar este viernes, cuando se espera que el Senado convierta en ley el proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral: la CGT no hará paro pero irá a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad.

Reforma laboral: la CGT no hará paro pero irá a la Justicia para declarar la "inconstitucionalidad".

La estrategia ultra institucional de la CGT

La central busca declarar la "inconstitucionalidad" de la iniciativa. La presentación será en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle y estará acompañada de una movilización.

Lee además
La reforma laboral de Javier Milei eliminó el estatuto de periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo.
Recorte.

Eliminan el estatuto del periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo
Plantean que la reforma laboral podría ser un retroceso en la economía más que un avance. 
El análisis que preocupa.

La reforma laboral: ¿modernización o retroceso para la economía?

En rigor, la CGT da por aprobada la reforma laboral y su apuesta está en la Justicia. Las fuerzas de la central estarán puestas en realizar una importante movilización el lunes, que respalde la presentación judicial.

Los gremios que sí hacen el paro el viernes

La medida de fuerza será impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales en rechazo a la reforma laboral.

Esta medida incluirá una movilización al Congreso desde las 10 de la mañana, partiendo desde Avenida de Mayo y Salta. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”.

Temas
Seguí leyendo

Eliminan el estatuto del periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo

La reforma laboral: ¿modernización o retroceso para la economía?

Presión por un paro de 36 horas contra la reforma laboral

Alerta por la reforma laboral: hay expectativa por una nueva reunión de la CGT

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Macri vinculado con Chloe Bello.  video
Es un escándalo.

El inesperado dato que involucra a Mauricio Macri y Chloe Bello