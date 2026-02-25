Reforma laboral: la CGT no hará paro pero irá a la Justicia para declarar la "inconstitucionalidad".

La estrategia ultra institucional de la CGT La central busca declarar la "inconstitucionalidad" de la iniciativa. La presentación será en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle y estará acompañada de una movilización.

En rigor, la CGT da por aprobada la reforma laboral y su apuesta está en la Justicia. Las fuerzas de la central estarán puestas en realizar una importante movilización el lunes, que respalde la presentación judicial.

Los gremios que sí hacen el paro el viernes La medida de fuerza será impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales en rechazo a la reforma laboral.

Esta medida incluirá una movilización al Congreso desde las 10 de la mañana, partiendo desde Avenida de Mayo y Salta. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”.

