La reforma laboral de Javier Milei eliminó el estatuto del periodista: se ampliarán las horas de trabajo

La reforma laboral de Javier Milei eliminó el estatuto de periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo.

Si bien queda un último paso, el del Senado, la reforma laboral es casi un hecho. El proyecto del Gobierno de Javier Milei incluyó la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional, identificado técnicamente como la Ley 12.908, que se creó como una normativa pensada desde la libertad de expresión y de acceso a la información, como derechos humanos.

"Los trabajadores de prensa sufrimos una dura derrota que quizá nunca imaginamos. Es cierto que se da en un marco general de retrocesos para la clase trabajadora, pero para nosotros fue más duro aun, en un contexto de ataques constantes e hiper precarización laboral en nuestra actividad. Hicimos muchísimo y no alcanzó", expresó Agustín Lecchi, titular de Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Sipreba.

Un triunfo para Javier Milei y los empresarios El texto legal que fue derogado define con precisión desde el régimen de trabajo y las vacaciones hasta los descansos y las compensaciones económicas correspondientes a las tareas nocturnas, además de abordar las causales de despido y la opción de retiro voluntario para aquellos trabajadores con más de cinco años de antigüedad.

Además fijaba un horario máximo de treinta y seis horas semanales y establecía que las horas excedentes debían compensarse con descanso equivalente o pagarse con un recargo del cien por cien.

Asimismo, la normativa derogada en Diputados considera la estabilidad del trabajador de prensa como una base esencial, disponiendo protecciones específicas ante despidos injustificados, como un preaviso de hasta dos meses y una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo.

