Banfield recibirá a Newell's en un partido clave por el descenso

Luego de dos derrotas en fila, Banfield recibirá este sábado a Newell’s en el estadio Florencio Sola con la obligación de obtener los tres puntos, en un partido clave en la lucha por evitar el descenso por la fecha 6 del Torneo Apertura .

Desde las 19.15, el Taladro intentará cortar la racha negativa para volver a celebrar en su casa y acortar la distancia con la Lepra rosarina, que le lleva cuatro puntos en la tabla de los promedios de la Liga Profesional .

Estallaron. La bronca de los jugadores de Banfield tras la polémica derrota ante Racing

Banfield, que suma cuatro puntos, recibirá a un equipo que no arrancó bien la temporada, producto de dos empates y tres derrotas, y es lo que intentará aprovechar para ganar algo de tranquilidad luego de lo que fueron las derrotas ante Belgrano y Racing.

Por un lado, el entrenador Pedro Troglio , quien fue expulsado en el último partido ante la Academia, podrá estar en el banco de suplentes en este trascendental encuentro, ya que el club abonó la multa que le impuso la AFA . También lo mismo con el ayundante Gustavo Reggi, quien también había sido informado por el árbitro Pablo Dóvalo.

Sin embargo, en medio de este contexto, Banfield recibió dos malas noticias en la semana con las lesiones de Sergio Vittor y Juan Alfaro, quienes quedaron descartados para este compromiso. El marcador central sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, mientras que el lateral derecho presenta una sobrecarga muscular. Por este motivo, ambos quedaron descartados para este partido.

pedro troglio-banfield-2026 Troglio pagó la multa y dirigirá a Banfield.

Ante la baja de Vittor, el DT analiza dos opciones como posibles reemplazos. Por un lado Nicolás Meriano, que estuvo ausente en el cruce ante Racing, o el juvenil Santiago Daniele, siempre y cuando se mantenga el dibujo 4-4-2 utilizado en el último partido ante la Academia.

Sin embargo, no sería el único cambio que realizaría Troglio, ya que el DT podría incluir en el 11 titular a los refuerzos David Zalazar como Neyder Moreno, como así también a Bruno Sepúlveda o Rodrigo Auzmedi.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Neyder Moreno, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmedi.

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda; Facundo Guch, Matías Coccaro, Luciano Herrera; Michael Hoyos.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Banfield.

Hora: 19.15