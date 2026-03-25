miércoles 25 de marzo de 2026
Escribinos
25 de marzo de 2026
Colaboración.

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en el terrible incendio de un depósito en Merlo

Hubo fuertes explosiones y varias personas heridas. Desde Lomas ayudaron en las tareas para controlar el fuego, que dejó el lugar en ruinas.

Los Bomberos de Lomas, en el devastador incendio en Merlo.

Los Bomberos de Lomas, en el devastador incendio en Merlo.

La noticia conmocionó al Conurbano bonaerense este miércoles por la mañana. Un local ubicado sobre la avenida Constituyentes ardió en llamas y provocó fuertes explosiones que pusieron en alerta a los vecinos de Mariano Acosta.

Lee además
Los Bomberos de Lomas apagaron el incendio de un auto.
Anoche.

Susto en Lomas por el incendio de un auto en plena calle
Terrible incendio de madrugada en Lomas de Zamora.
Anoche.

Un incendio de madrugada puso en alerta al centro de Lomas: qué pasó

Desde varias cuadras pudieron verse enormes columnas de humo y fuego. Enseguida se organizó un fuerte operativo de bomberos en la zona, con la colaboración de dotaciones de distintas localidades y varias ambulancias.

En el lugar se reportaron cuatro personas heridas. Tres empleados del depósito fueron trasladados a un centro de salud con quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que un vecino de 18 años sufrió una fractura de cráneo al ser alcanzado por una garrafa en medio de la explosión.

bomberos de lomas
Los Bomberos de Lomas de Zamora en el lugar del incendio.

Los Bomberos de Lomas de Zamora en el lugar del incendio.

Los Bomberos de Lomas se sumaron a los trabajos

Los Bomberos de Lomas de Zamora asistieron al lugar para colaborar en la extinción de las llamas. Llegaron con una unidad cisterna y cuatro voluntarios, según se informó oficialmente.

"Estuvimos colaborando alimentando unidades con nuestra cisterna y nuestro personal relevó al que estaba trabajando antes que lleguemos nosotros", detalló el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, en diálogo con La Unión., y confiró que el incendio ya fue controlado.

El operativo se extendió por varias horas. Recién pasadas las 10 de la mañana comenzaron los trabajos de enfriamiento, ya sin riesgos de explosiones. El lugar quedó completamente en ruinas.

bomberos lomas
Una unidad cisterna y cuatro voluntarios fueron desde Lomas para ayudar en el incendio.

Una unidad cisterna y cuatro voluntarios fueron desde Lomas para ayudar en el incendio.

Temas
Seguí leyendo

Susto en Lomas por el incendio de un auto en plena calle

Un incendio de madrugada puso en alerta al centro de Lomas: qué pasó

Susto y evacuación de vecinos en el centro de Lomas por el incendio de un auto en el garage del edificio

Trasladaron al motochorro detenido en Parque Barón mientras buscan al cómplice

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Dos cuadras de Maipú se llenarán de artistas locales. Aún hay lugares disponibles.
En las veredas.

Vuelve Maipú Arte al corazón de Banfield con más de 50 artistas en la calle

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Bomberos de Lomas, en el devastador incendio en Merlo.
Colaboración.

Los Bomberos de Lomas trabajaron en el terrible incendio de un depósito en Merlo