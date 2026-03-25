Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en el terrible incendio de un depósito en Merlo

Los Bomberos de Lomas, en el devastador incendio en Merlo.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora prestaron colaboración en el terrible incendio de un depósito de garrafas en la localidad de Mariano Acosta , partido de Merlo . Hubo cuatro personas heridas.

La noticia conmocionó al Conurbano bonaerense este miércoles por la mañana. Un local ubicado sobre la avenida Constituyentes ardió en llamas y provocó fuertes explosiones que pusieron en alerta a los vecinos de Mariano Acosta.

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Desde varias cuadras pudieron verse enormes columnas de humo y fuego . Enseguida se organizó un fuerte operativo de bomberos en la zona, con la colaboración de dotaciones de distintas localidades y varias ambulancias.

En el lugar se reportaron cuatro personas heridas. Tres empleados del depósito fueron trasladados a un centro de salud con quemaduras de segundo y tercer grado , mientras que un vecino de 18 años sufrió una fractura de cráneo al ser alcanzado por una garrafa en medio de la explosión.

bomberos de lomas Los Bomberos de Lomas de Zamora en el lugar del incendio.

Los Bomberos de Lomas se sumaron a los trabajos

Los Bomberos de Lomas de Zamora asistieron al lugar para colaborar en la extinción de las llamas. Llegaron con una unidad cisterna y cuatro voluntarios, según se informó oficialmente.

"Estuvimos colaborando alimentando unidades con nuestra cisterna y nuestro personal relevó al que estaba trabajando antes que lleguemos nosotros", detalló el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, en diálogo con La Unión., y confiró que el incendio ya fue controlado.

El operativo se extendió por varias horas. Recién pasadas las 10 de la mañana comenzaron los trabajos de enfriamiento, ya sin riesgos de explosiones. El lugar quedó completamente en ruinas.