Susto y evacuación de vecinos en el centro de Lomas por el incendio de un auto en el garage de un edificio

El incendio de un vehículo generó momentos de tensión este miércoles por la noche en un edificio ubicado en Acevedo al 200, en el centro de Lomas de Zamora , aunque la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios evitó que la situación pasara a mayores.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:15, cuando un automóvil se prendió fuego dentro de la cochera del edificio. El hecho provocó un fuerte susto entre los vecinos, que debieron ser evacuados de manera preventiva mientras se desarrollaba el operativo.

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Dos dotaciones de Bomberos, con seis efectivos, trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otros vehículos o sectores del edificio.

Fuentes oficiales señalaron a La Unión que en el lugar se realizó también un perímetro de seguridad para facilitar las tareas, con la colaboración de personal de Defensa Civil y un movil de Emergencias 107.

FotoJet (18) Bomberos junto a un movil de Defensa Civil presentes durante el incendio.

Vecinos evacuados por el incendio

Si bien el incendio generó preocupación entre los residentes, no se registraron personas heridas y los daños se limitaron al vehículo afectado, gracias al rápido accionar del personal de emergencia.

En las imágenes se observa la presencia de los habitantes del edificio luego de la evacuación llevada a cabo a modo de prevensión.