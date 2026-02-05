jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026
Fuego.

Pánico en el Cruce Lomas por el incendio de un colectivo de la línea 406

Una unidad de la línea 406 se prendió fuego en frente de la Universidad de Lomas de Zamora, durante la mañana de este jueves.

El colectivo tras el incendio

Un colectivo de la línea 406 se prendió fuego sobre Camino de Cintura, en frente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), ante la sorprendida mirada de decenas de testigos que presenciaron lo ocurrido durante la mañana de este jueves.

Por ahora, se desconoce el origen de las llamas, aunque se presume que pudo haber sido provocado por un desperfecto mecánico, a raíz de la falta de mantenimiento.

Afortunadamente, no hubo pasajeros heridos como consecuencia del siniestro, que fue registrado en imágenes por varios testigos que circulaban por la zona al momento del hecho.

Operativo en Ezeiza de los Bomberos Voluntarios de Lomas

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora colaboraron en los trabajos desplegados en el Polo Industrial de Ezeiza, donde se registró un incendio durante la tarde del miércoles.

Incendio - Ezeiza
Bomberos de Lomas de Zamora en Ezeiza.

El siniestro ocurrió dentro de un depósito de plásticos, y generó la preocupación de los vecinos por el antecedente de un incendio registrado el año pasado.

