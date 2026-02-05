Pánico en el Cruce Lomas por el incendio de un colectivo de la línea 406

Un colectivo de la línea 406 se prendió fuego sobre Camino de Cintura, en frente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), ante la sorprendida mirada de decenas de testigos que presenciaron lo ocurrido durante la mañana de este jueves.

El incendio requirió la rápida intervención del personal de Bomberos Voluntarios de Lomas , que asistieron al lugar y desplegaron un operativo en la zona para poder controlar la situación.

Por ahora, se desconoce el origen de las llamas, aunque se presume que pudo haber sido provocado por un desperfecto mecánico, a raíz de la falta de mantenimiento.

Afortunadamente, no hubo pasajeros heridos como consecuencia del siniestro, que fue registrado en imágenes por varios testigos que circulaban por la zona al momento del hecho.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora colaboraron en los trabajos desplegados en el Polo Industrial de Ezeiza, donde se registró un incendio durante la tarde del miércoles.

Incendio - Ezeiza Bomberos de Lomas de Zamora en Ezeiza.

El siniestro ocurrió dentro de un depósito de plásticos, y generó la preocupación de los vecinos por el antecedente de un incendio registrado el año pasado.