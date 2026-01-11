Terrible incendio en Llavallol: se prendió fuego un galpón y hubo serios daños

Un feroz incendio provocó terribles daños en un galpón cochera en la localidad de Llavallol . Hubo un arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

El siniestro ocurrió este domingo por la tarde en el cruce de las calles Ascasubi y Doyhenard . Eran las 15:15 cuando un taller ubicado en el fondo de una vivienda empezó a prenderse fuego, por causas que no trascendieron.

Dentro del galpón había dos vehículos que no tardaron en quedar envueltos en llamas . El fuego se expandió con mucha rapidez y no había manera de detener el avance del incendio.

Tras recibir el alerta, se acercaron al lugar dos dotaciones de los Bomberos de Lomas , con ocho efectivos a cargo del Sargento 1° Claudio De Luca. Además, colaboró el personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción.

Toda la cuadra quedó afectada por el operativo. Se cortó el tránsito para que las autobombas pudieran ingresar y los bomberos trabajaran con normalidad. El fuego provocó pérdidas totales en el lugar.

Según pudo averiguar La Unión, no hubo personas heridas por el incendio, pero sí serios daños en techos y paredes limítrofes. En las próximas horas se acercará el personal de Obras Particulares para evaluar si la estructura corre peligro de derrumbe. Además, deben verificar las viviendas linderas, ya que debido a las altas temperaturas hubo algunos daños.