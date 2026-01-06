La posible causa del incendio que destruyó una casa y dos locales en Villa Albertina

El hecho ocurrió en la avenida Martín Rodríguez al 1900 , entre Olivos y Fournier . Se trataba de una edificación de dos plantas. Arriba estaba la vivienda familiar, mientras que abajo había un cotillón y una ferretería. Todo quedó destruido por las llamas.

El peor cierre de 2025. Dos familias de Lomas perdieron todo antes de fin de año: cómo ayudarlos

Mario Velasquez Pozo , de 71 años, es la cabeza de una familia de la comunidad boliviana y el propietario de todo lo que se perdió bajo el fuego. Él mismo admite que todo pasó tan rápido que no les dio tiempo a salvar la vivienda. La causa apunta principalmente a un problema con la instalación eléctrica y un posible cortocircuito.

El dueño de la casa recordó que tiempo atrás hubo un accidente con un auto, que chocó un poste de luz y dañó la instalación. Aparentemente, cuando reconectaron el servicio, no se colocaron dos elementos de seguridad básicos para una conexión eléctrica.

“Me da la impresión que fue negligencia de los proveedores de electricidad, que acá nos tienen muy descuidados. La bajada de luz se pone con fusibles y tiene una térmica, que son los que prevén circunstancias críticas. En este caso, hubo un percance donde un coche rompió el poste. La compañía instaló nuevamente, pero eliminó esos dos elementos fundamentales”, explicó Mario en una entrevista con Bolivia Al Aire TV.

incendio Un problema con la instalación eléctrica generó un caos.

“Yo en mi dormitorio estaba con un ventilador, que elevaba y bajaba las revoluciones, había un oleaje de electricidad que subía y bajaba. Se ve que eso desequilibró la fase, se recalentaron las líneas y ahí apareció el fuego. Entiendo que no hubo un buen mantenimiento de la línea”, completó.

Mario contó que la construcción la inició hace 50 años atrás y lamentó tener que volver a empezar desde las ruinas. “Está hecho todo a pulmón, nadie me dio plata, es todo trabajo. ¿Cómo hago ahora para arrancar nuevamente una inversión que yo hice durante mínimo 50 años? Empezar de vuelta con la edad que tengo es una cosa muy triste”, expresó.

Cómo ayudar

Las donaciones se pueden acercar a Martín Rodríguez 1963 y 1967, donde viven las sobrinas de Mario, el propietario de la vivienda que se prendió fuego.

Además, quienes puedan colaborar económicamente, pueden transferir al alias Mario.pozo.ayuda.mp. La cuenta está a nombre de Verónica Paola Quintana, sobrina del dueño.