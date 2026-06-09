Otro futbolista de Lanús se suma al interés de Racing

El mercado de pases está en marcha. Algunos clubes ya anunciaron a sus nuevos refuerzos, mientras otros comienzan a moverse. En las últimas horas , Racing mostró interés por dos laterales, uno de Lanús y otro de Banfield. Pero, por el lado Granate los sondeos vienen por dos. Al interés por Sasha Marcich se sumó Agustín Cardozo.

El club presidido por Nicolás Russo necesita reforzarse, los objetivos a concretar son un “9” de área y un volante creativo, pero también saben que necesitan vender, después de la millonaria transferencia de Rodrigo Castillo a Fluminense de Brasil, en marzo.

Sasha Marcich , tras un recorrido por Talleres de Escalada , San Telmo y Estudiantes de Río Cuarto, recaló en Lanús , que le compró la ficha a Platense. Su buen rendimiento llevó a la dirigencia a extenderle el contrato hasta diciembre de 2028.

Por su parte, Agustín Cardozo tiene vínculo hasta diciembre de 2027 y es uno de los baluartes del equipo de Mauricio Pellegrino en la zona del mediocampo.

En carpeta de Racing

Lo de Racing no es oficial, pero la Secretaría Técnica a cargo de Javier Wainer, que trabaja junto al Director Deportivo, Sebastián Saja, tiene al exGimnasia La Plata y Tigre en la mira. Sin embargo, hasta que el club de Avellaneda no confirme al reemplazante de Gustavo Costas como entrenador, no avanzarán formalmente. Medios como Racing de Alma, El Primer Grande y la Comu de Racing confirmaron la noticia.

Agustín Cardozo El volante de Lanús aparece en el radar de Racing.

Las ventas de Gabriel Rojas a Cruzeiro, de Brasil, y de Franco Pardo a Santos Laguna, de México, dejan en las arcas de la Academia US$7 millones. Con ese dinero, la dirigencia encabezada por Diego Milito comenzará la restructuración del plantel con vistas al segundo semestre, donde Racing afrontará el Torneo Clausura y la Copa Argentina, tras el duro golpe que significó la eliminación en fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Agustín Cardozo en Lanús

El primer semestre de Agustín Cardozo se cerró con 22 presencias y un gol y una asistencia. Disputó 14 partidos del Torneo Apertura -incluido el playoffs-, cinco partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores, las dos finales de la Recopa Sudamericana y un partido por Copa Argentina.

El oriundo de San Isidro, que llegó en el mercado de pases que abrió la temporada 2025 de la mano de Mauricio Pellegrino, se ganó un lugar en la consideración del entrenador y fue uno de los héroes de la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, los dos últimos títulos internacionales de Lanús. Además, fue campeón de la Copa de la Superliga 2019 con Tigre.