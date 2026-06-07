A qué apunta Lanús con vistas a la pretemporada

El plantel de Lanús , después de quedar eliminado de la Copa Argentina , comenzó el período de vacaciones con vistas al segundo semestre de la temporada, donde afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Con 25 días de descanso, los dirigidos por Mauricio Pellegrino se reencontrarán el próximo jueves 25 de junio en las instalaciones de la Fortaleza para retomar los entrenamientos.

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Gran parte de esos trabajos físicos y futbolísticos se llevarán a cabo en el Polideportivo Lorenzo D’Ángelo, de Cabrero y Guidi, aunque se analiza mudarse algunos días a algún predio en Buenos Aires.

Una de las posibilidades que siempre maneja la dirigencia del club es Pilar , donde probablemente se disputen un par de amistosos que le servirán al entrenador para lo que será la competencia oficial.

¿Lanús regresa con refuerzos?

El presidente Nicolás Russo adelantó que los principales puestos a reforzar son el delantero de área y un mediocampista ofensivo.

Desde la venta de Rodrigo Castillo al Fluminense, el equipo sufrió una fuerte anemia goleadora. Quiénes lo remplazaron -Walter Bou, Yoshan Valois y Ramiro Carrera- no rindieron a la altura del venadense.

Lanús Mauricio Pellegrino, DT de Lanús, quiere los refuerzos.

En el caso del generador de juego, la búsqueda se orienta por el tiempo que Marcelino Moreno estuvo alejado de las canchas por una metatarsaglia y con una pretemporada por delante para rehabilitarse definitivamente que esa traicionera lesión.

La idea de Mauricio Pellegrino es poder contar con esos dos futbolistas para que se sumen lo más rápido posible al grupo.

En cuanto a salidas, no hubo ofertas formales por Agustín Medina. Según informaciones al volante central se lo vinculó al fútbol italiano, más precisamente en Como, Fiorentina y Atlanta. Además, el extremo Franco Orozco regresará de su préstamo en Newell’s -club que no hizo uso de la opción de compra-, pero seguramente la idea de la dirigencia será cederlo a otro club.

Cuándo vuelve a jugar Lanús

El primer partido oficial de Lanús luego del receso será la ida por los playoffs de la Copa Sudamericana frente a Cienciano, de Perú, a jugarse en la Fortaleza, el miércoles 22 de julio desde las 21.30.

Previo a la revancha en la altura de Cusco, una semana más tarde en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el Granate debutará en el Torneo Clausura contra San Lorenzo, como local, el sábado 25 como fecha estimada. Si supera al equipo peruano, ingresará al cuadro de octavos de final donde lo espera Botafogo, de Brasil.